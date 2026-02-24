Crisis de gobierno en Cort: Jaime Martínez releva a Mercedes Celeste de Función Pública y asigna el área a Bauzá

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha reorganizado el organigrama de gobierno para asignar el área de Función Pública, que incluye la Policía Local, al teniente de alcalde Llorenç Bauzá de Keizer, que pasará a gestionar Función Pública, Medio Ambiente, Sostenibilidad, Espacios Naturales, Bienestar Animal e Innovación. Precisamente la plantilla policial está inmersa en un fuerte conflicto con el alcalde, llegándole a hacer dos desplantes.

Por otra parte, el área dirigida por la portavoz y teniente de alcalde Mercedes Celeste pasa a denominarse Hacienda, Contratación y Patrimonio, y contará con dos direcciones generales: una de Contratación, Calidad y Atención a la Ciudadanía y otra de Patrimonio, ha detallado el consistorio en un comunicado.

También ha introducido cambios en la distribución de las competencias en el área de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad de Oportunidades de forma que habrá una Coordinación General de Participación Ciudadana, Gent Gran, Interculturalidad y coordinación de Distritos y otra de Educación, Juventud, Servicios Sociales e Igualdad.

Cort ha explicado la reordenación para adaptar su estructura a las prioridades de gestión, optimizando los recursos públicos.