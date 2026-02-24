Llega a Palma el buque escuela Danmark, la histórica fragata que surgió de una tragedia y se convirtió en símbolo de Dinamarca

La histórica fragata Danmark, símbolo nacional y buque escuela de la marina mercante de Dinamarca, llegó el lunes a Palma en una visita de tres días días con sus quince tripulantes y sus ochenta guardamarinas a bordo

La embarcación, de 74 metros de eslora y tres palos, está destinada a la formación de oficiales y marineros de la marina mercante, administrado actualmente por la Maritime and Polytechnic University College. Pero no solo cumple una función educativa, sino que actúa como embajador flotante del estado danés, manteniendo un régimen de navegación activa, cruzando el Atlántico anualmente y participando en certámenes internacionales de grandes veleros.

La construcción del Danmark, que en Palma ha atracado en el muelle de San Carlos, fue una respuesta directa a una tragedia nacional. En diciembre de 1928, el buque escuela de cinco mástiles København desapareció en el Atlántico Sur sin dejar rastro ni supervivientes. Esta pérdida dejó a Dinamarca sin su principal plataforma de entrenamiento para la marina mercante.En 1932, el gobierno danés encargó al astillero Nakskov Skibsværft la construcción de un nuevo buque. El diseño se alejó de las dimensiones colosales del malogrado København para buscar un equilibrio entre capacidad operativa, seguridad y maniobrabilidad. Fue botado en 1932 y entró en servicio en 1933.

El diseño se basó en una estructura de acero remachado, siguiendo las normas de seguridad más estrictas de la época. Se optó por un aparejo de fragata (tres palos con velas cuadras en todos ellos) para asegurar que los cadetes aprendieran la complejidad total de las maniobras de vela antes de pasar a la navegación a motor. El objetivo era claro: crear una plataforma robusta para formar a los futuros oficiales de la marina mercante danesa en el arte más puro de la navegación: la vela.

El Danmark entrando en el puerto de Palma / Autoridad Portuaria de Baleares

Pero si hay un capítulo que define al Danmark, es su estancia en Estados Unidos. En 1939, el buque se encontraba de visita en la Exposición de Nueva York cuando estalló la guerra. Con Dinamarca ocupada por los nazis en 1940, el capitán Knud L. Hansen tomó una decisión valiente: no regresar y ponerse a disposición del gobierno estadounidense.

Tras el ataque a Pearl Harbor, el Danmark se convirtió en una pieza clave para los sliados. Durante la contienda, sirvió como buque escuela para la Guardia Costera de los Estados Unidos, formando a más de 5.000 cadetes. Se dice que el Almirante Emory S. Land afirmó que el Danmark era "el mejor embajador que Dinamarca jamás envió". En 1945, regresó a casa con honores, habiendo forjado un vínculo eterno entre Copenhague y Washington, que las pretensiones actuales del gobierno de Estados Unidos respecto a Groenlandia están resquebrajando.

Mascarón de proa de la fragata Danmark / Autoridad Portuaria de Baleares

Las visitas del Danmark al puerto de Palma desde 1973

La relación del Danmark con Palma empieza en 1973 con la escala que realizó el 26 de octubre de ese año y que inusualmente se alargó varias semanas, dado que aquí finalizó su viaje, desembarcando los alumnos y estando un tiempo con sólo la tripulación que se dedicó a tareas de mantenimiento del buque y de la jarcia, hasta que por avión llegaron nuevos alumnos iniciándose un nuevo viaje, ha escrito Manuel R. Aguilera. Al año siguiente se repitió la operación, el Danmark llegó el 5 de diciembre del 1974 desembarcando los alumnos, partiendo para un nuevo periplo el 28 de enero de 1975.

Tardó el buque en volver, fue en 1988, concretamente el 23 de septiembre. Finalmente, su última visita ha sido el 7 de octubre del año 2002, desde entonces no ha podido volver a ser vista su atractiva y evocadora imagen en el puerto de Palma.