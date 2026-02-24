Jaime Martínez aparta a Mercedes Celeste de Función Pública por el atasco del Plan de Ordenación de la Policía Local

Jaime Martínez ha relevado este martes a Mercedes Celeste de sus responsabilidades como regidora de Función Pública. El atasco del Plan de Ordenación, la ambiciosa reestructuración de la Policía Local que debería haber entrado en vigor el 1 de enero, explica este movimiento decidido por el alcalde, que espera que el sustituto de la regidora, Llorenç Bauzá, dé un nuevo impulso a las negociaciones con los sindicatos.

Celeste continuará como portavoz de Cort y seguirá al frente de Govern Interior y Hacienda, áreas a las que sumará competencias en Patrimonio. Por su parte Bauzá asumirá Función Pública a las áreas que ya gestionaba: Medio Natural, Entornos Saludables, Mercados e Innovación. El regidor es además presidente de Emaya.

Según ha podido saber este diario, el alcalde considera que Bauzá es un perfil "de consenso" y espera que desatasque un conflicto que ha puesto en pie de guerra a cuatro de los cinco sindicatos de la Policía Local. En concreto, Martínez se ha mostrado muy disgustado por las dos veces en las que los representantes sindicales le han sorprendido con pancartas en actos públicos. Hace dos semanas en un evento de PalmaActiva, cuando se pusieron de espaldas en el momento en el que el primer edil tomaba la palabra, y días después en el Casal Balaguer, donde se celebraba la gala de los Ciutat de Palma.

Este mismo martes CCOO, UGT, CSIF y SPPME han convocado una manifestación este próximo jueves que saldrá del cuartel de Sant Ferran y llegará a la plaza de Cort.

Celeste se ha despedido de sus responsabilidades al frente de Función Pública precisamente en una reunión con representantes de estos cuatro sindicatos a la que también ha asistido Bauzá, y al que ha presentado como su sucesor en esta área. Martínez le considera un perfil idóneo para dar un nuevo impulso al Plan de Ordenación después de bregarse con los sindicatos de Emaya, empresa atravesada por frecuentes conflictos laborales.

Por otro lado, la propia Celeste había mostrado un cierto agotamiento después de casi dos años negociando la reestructuración de la plantilla. Hay que recordar que en diciembre Función Pública se vio obligada a suspender el Plan de Ordenación porque los servicios jurídicos municipales consideraron que no se ajustaba a la legalidad. Hay que recordar que esta reestructuración afecta a jornadas, turnos y remuneraciones de los casi 800 agentes del cuerpo.

Poner el foco en la contratación

Asimismo, Martínez desea que Celeste se centre en contratación, un área pedregosa que implica concurso públicos muy delicados como el de la gestión de las cinco playas del municipio, ahora en licitación.

El Ayuntamiento ha justificado en una nota de prensa esta "reorganización" del organigrama municipal para "fortalecer su estructura adaptándola a las prioridades de gestión, optimizando los recursos públicos en una apuesta continua por la mejora de los servicios a la ciudadanía".

Celeste tendrá a su cargo dos direcciones generales: una de Contratación, Calidad y Atención a la Ciudadanía; y una de Patrimonio.

Asimismo, se han introducido cambios en el área de Servicios Sociales, Educación, Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad de Oportunidades, concretamente en la distribución de competencias entre sus coordinaciones. De este modo habrá una coordinación general de Participación Ciudadana, Gent Gran, Interculturalidad y coordinación de Distritos y otra de Educación, Juventud, Servicios Sociales e Igualdad.