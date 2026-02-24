Herboristería Integral cierra en Pere Garau después de 46 años: "Estoy haciendo un álbum de recuerdo con todos los clientes"

Pere Garau está viviendo una despedida agridulce porque la Herboristería Integral cierra tras 46 años formando parte del barrio palmesano. Se alegran de que Àngels Fermoselle se jubile, pero lamentan perder una tienda emblemática para a la que acudir con regularidad. "Pensaba que sería muy doloroso, pero no lo está siendo. Esto es porque la gente me da mucho cariño", confiesa la propietaria.

"Tengo más de 67 años. Podía haber cerrado hace dos años y medio, pero quería alargar la vida de la tienda. Va bien, aunque como sabía que en algún momento tenía que cerrar, he decidido que había llegado el momento", explica.

Entrar en la Herboristería Integral es entrar en la vida de Àngels Fermoselle. Atiende junto a Llamp, su "nieto-perro", mantiene una mesa pequeña con su silla donde sus hijas y sus nietos han disfrutado muchas tardes y, al fondo a la izquierda, una estantería muestra todos los cuentos infantiles que ha escrito. “Esta tienda también ha sido la oficina de Arca (es vicepresidenta), el lugar donde he escritos los cuentos y donde escribo para el diario. El día da para mucho”, apunta. Su última invención es un cuaderno que ha colocado junto al mostrador para que todos los que quieran se despidan de ella: "Me hace ganas tener un álbum de recuerdos con todos los clientes".

Àngels atiende a una clienta. / B.RAMON / DMA

Vermú de despedida el 21 de marzo

Una mañana de lunes es un goteo constante de vecinos del barrio que vienen a recoger su pedido o a charlar un rato con ella tras conocer que en un mes baja la persina. "Hoy ha venido Isabel y le he contado que cerraba. Me ha contestado que estaba muy contenta por mí, pero muy enfadada por ella. Este es el sentir general porque se alegran de que me vaya bien", afirma. También informa a todos los clientes que ha organizado un vermú de despedida para el 21 de marzo antes de acabar el trimestre fiscal y echar el cierre para siempre.

"Llevar una tienda es muy esclavo. Estás aquí y si cierras, tienes miedo porque vives de ella. No tienes pagas extras, vacaciones, no puedes estar enferma y todo esto durante 46 años y medio. Ahora se abre una posibilidad de viajar, ir de excursión un miércoles por la mañana o ir a algún que sitio que solo está abierto por la mañana entre semana y al que normalmente no puedo ir", cuenta.

Àngels Fermoselle decidió emprender con 21 años en una situación que muy pocas personas se hubieran atrevido. "Neus tenía dos años y María, mi segunda hija, una semana. He criado a mis hijas aquí", remermora y añade: "Abrir un negocio con 20 años hoy en día ni se plantea. Todavía eres una criatura, antes las cosas eran distintas. Nos considerábamos grandes mucho antes".

Àngels, en la silla y en la mesa donde sus hijas y nietos han disfrutado mucho tiempo. / B.RAMON / DMA

"Humildad, sencillez y verdad"

Antes de abrir, trabajó seis meses en el GOB como secretaria. "Soy la socia 102 o 103", poco después inauguró su herboristería: "Fue un riesgo, pero la inversión era muy sencilla. Los rótulos los pintamos, las estanterías son las mismas casi que las originales. El sistema expositivo es muy sencillo y práctico. No teníamos ninguna pretensión y parece que hoy en día tienes que gastarte mucho dinero. En este tipo de cosas no gasté demasiado y la política siempre fue esta: humildad, sencillez y verdad".

El relevo era difícil por varias razones: "Mis hijas han hecho sus carreras. Las dos son profesoras. Y la tienda con ellas, en ese sentido, no tenía continuidad. Además, también se da la circunstancia de que el local no es mío. Por lo tanto, no lo he podido traspasar porque los propietarios, que son varios, no saben qué hacer con el local. Seguir no es posible".

Cómo ha cambiado

Después de 46 años y medio, los productos que comenzó a vender a los que ofrece hoy en día han variado mucho: "Dentro de la diétetica siempre digo una frase: nuestro éxito, es nuestro fracaso. Todos los productos que introducimos y triunfan, dejamos de venderlos. El comercio normal los incorpora y contra esto no podemos competir. Es matemático: introducimos todas las bebidas vegetales, la gente no sabía qué eran, ahora no vendemos ninguna. Vendía 150 panes integrales diarios tras comprarlos en los hornos cada mañana. Pues ahora hace mucho tiempo que no vendo ninguno porque a la gente ya le va bien comprarlo en cualquier sitio. Producto que triunfa, producto que nosotros perdemos".

"No podemos competir ni con Amazon ni con los supermercados. Hemos sobrevivido porque hemos sido un comercio especializado", explica y añade: "Lo que se vende más ahora son los suplementos vitamínicos, minerales y de este estilo porque la cultura de la diétetica se ha democratizado. Todo el mundo conoce algún producto de estas características, antes solo un 4% de la población utilizaban alguno de estos productos. Ahora es un porcentaje más elevado”.

Sus estudios en Biología le han dado mucho seguridad porque su formación en fisiología, anatomía y botánica creció: "Fue importante en términos de credibilidad".

La última pregunta es obligada. ¿Es usted feliz? "Sí. Pensaba que lo pasaría peor, pero he visto que no. Creo que la decisión ha sido correcta", concluye.