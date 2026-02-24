Cort inicia el proceso para desalojar a los casi 200 ocupantes de la antigua cárcel de Palma
El Consistorio establecerá un control de acceso y solicitará el desahucio judicial de quien no abandone la instalación voluntariamente
Los incendios declarados estos últimos días en el recinto han acelerado los acontecimientos
Javier Bonet pide implicación al Obispado, el Ejército y la Autoridad Portuaria para ofrecer alojamientos
Los incendios declarados en la antigua cárcel de Palma estos últimos días han impulsado al Ayuntamiento de Palma a acelerar el desalojo de la instalación en la que en estos momentos residen unas doscientas personas en condiciones insalubres y con "serio riesgo para su seguridad y para la seguridad pública en la zona".
Así lo ha expresado este martes el primer teniente de alcalde, Javier Bonet, en una rueda de prensa convocada de urgencia para informar del inicio del procedimiento de recuperación posesoria del inmueble, de titularidad municipal. "Este pasado fin de semana se han producido cuatro incendios, provocando uno de ellos el rescate de cuatro personas por parte de los Bomberos de Palma. Se registran cada vez con más frecuencia y pensamos que los provocan los propios ocupantes por disputas entre ellos", ha explicado Bonet.
El proceso para recuperar la antigua cárcel conducirá previsiblemente a un desalojo judicial, pero antes el Ayuntamiento dará una serie de pasos. Este miércoles y el jueves la Policía Local y los servicios sociales harán un control de acceso para identificar a los ocupantes y actualizar el censo. El viernes 27 se celebrará una Junta de Govern extraordinaria para poner en marcha el expediente de recuperación posesoria y Cort entregará a cada ocupante un notificación para que abandone el recinto. Tendrá cinco días de plazo para alegar y otros cuatro días para marcharse.
Implicación de otras administraciones
En caso de que no lo hagan, el Ayuntamiento solicitará una orden de desalojo al juzgado. Bonet ha reclamado la colaboración de la Delegación del Gobierno ya que, ha señalado un 60% de los ocupantes son extranjeros en situación irregular. También ha pedido la colaboración del Obispado, la Autoridad Portuaria y el Ejército para que ofrezcan soluciones habitacionales a estas personas.
"Es necesario llevar a cabo una intervención urgente. Hay riesgo para las personas que viven dentro y para la seguridad en general", ha argumentado Bonet.
