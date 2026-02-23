Viviendas de precio limitado en Palma: los pisos que ocuparán el antiguo local de Recambios Martínez estarán listos en agosto
Las viviendas se distribuyen en dos plantas, con cinco pisos por nivel: la mayoría contará con superficies de entre 60 y 70 metros cuadrados útiles y dispondrá de cocina-comedor integrada, baño y un dormitorio doble
El arquitecto ha indicado que el promotor buscaba "sacar la máxima rentabilidad al espacio"
Un antiguo local comercial que llevaba años cerrado en Palma ha comenzado a transformarse en vivienda. En la calle Josep Darder, 42, ya están en marcha las obras de una promoción de 10 viviendas de precio limitado (VPL) impulsada por iniciativa privada, en colaboración con las administraciones públicas, y destinada exclusivamente a residentes en Baleares.
Las viviendas se distribuyen en dos plantas, con cinco pisos por nivel. La mayoría contará con superficies de entre 60 y 70 metros cuadrados útiles y dispondrá de cocina-comedor integrada, baño y un dormitorio doble. Los precios parten de 167.000 euros y se sitúan mayoritariamente entre 184.000 y 205.000 euros. La finalización de las obras está prevista para el mes de agosto.
El arquitecto y director de las obras, Samuel Pérez, ha explicado esta mañana durante una visita institucional que el inmueble albergaba anteriormente el local de recambios Martínez, que funcionaba como almacén y taller. Según ha detallado, se trataba de un "espacio diáfano" que ha requerido una redistribución completa para encajar el mayor número de viviendas posible, garantizando que todas fueran cómodas y contaran con ventana. El promotor, en palabras de Pérez, quería "sacar la máxima rentabilidad al espacio". El edificio no dispondrá de plazas de aparcamiento, aunque la comunidad estudia la posibilidad de habilitarlas en el futuro. Se estima que en la promoción podrían residir alrededor de 20 personas.
Estas viviendas están destinadas exclusivamente a residentes en Baleares con un mínimo de cinco años de residencia. Además, al tratarse de una promoción de diez unidades, al menos un tercio deberá adjudicarse a jóvenes menores de 35 años. De momento, ocho de las viviendas ya están vendidas y dos permanecen disponibles.
El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha visitado este viernes las obras acompañado por representantes del Govern y del Ayuntamiento de Palma. Durante la visita, ha destacado que la actuación responde al decreto de emergencia habitacional y ha subrayado el doble objetivo del proyecto: recuperar un local que llevaba años sin uso y transformarlo en vivienda asequible para residentes de la isla.
La promoción se enmarca en la figura de VPL creada por la Ley 3/2024 de medidas urgentes en materia de vivienda, así como en el plan de choque del Govern, que prevé más de 7.300 viviendas asequibles en planificación en el conjunto de Baleares. Actualmente, se tramitan más de 360 proyectos de reconversión de locales en viviendas de precio limitado, cerca de un centenar en Palma.
Cómo acceder a una VPL
Hay que presentar en la dirección general de Vivienda por registro de entrada o mediante trámite electrónico una declaración repsonsable firmada por el comprador o arrendatario, en el plazo de 30 días desde la formalización del contrato privado, en la cual se declara que la vivienda VPL se destinará a domicilio habitual y permanente y que el comprador/arrendatario cumple los requisitos establecidos para acceder a estas viviendas. Para acceder a una VPL el beneficiario deberá cumplir los siguientes requisitos:
- Ser mayor de edad con residencia permanente en Baleares como mínimo desde hace cinco años de manera consecutiva.
- Destinar la VPL a domicilio habitual y permanente.
- El beneficiario no podrá ser titular de pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna vivienda libre o sometida a algún régimen de protección, salvo que la vivienda resulte sobrevenidamente inadecuada por las circunstancias personales o familiares o que hayan sido privados de su uso por causas no imputables a los interesados.
- Acreditar el cumplimiento de estos requisitos mediante la presentación de una declaración responsable.
