La EMT se apunta un récord de pasajeros pese a que en Palma circulan los mismos coches

La EMT alcanzó en 2025 los 65,5 millones de pasajeros (o trayectos), un incremento del 51,69% en comparación con 2019. Pero si se coge como referencia 2022, el primer año anterior a la actual legislatura, la subida es del 80,6%. "Ha habido un trabajo gigante en conductores, técnicos y mecánicos que nunca antes en la historia había ocurrido" para asumir esta subida, ha indicado este lunes el regidor de Movilidad, Toni Deudero, durante la presentación del balance de la empresa pública del año pasado.

"Traslado mi agradecimiento a la plantilla por el esfuerzo que han hecho", ha destacado.

Este aumento de pasajeros, "un récord absoluto que supera las previsiones más altas que teníamos", se debe especialmente a la gratuidad del transporte público desde enero de 2023. Sin embargo, más personas en los buses no se ha traducido en menos coches circulando por Palma.

"Tenemos diecisiete medidores repartidos por la ciudad para contar coches. "En 2019 había entre 14.000 y 16.000 vehículos al día por Palma. En junio de 2021 hay unos dos mil vehículos al día menos y hasta diciembre de 2022 se mantiene una horquilla de entre doce mil y catorce mil vehículos. En enero de 2023 entra en vigor la gratuidad y sin embargo hay los mismos vehículos", ha detallado Deudero, que ha comparecido con el director general de Movilidad, Antonio Román; el gerente de la EMT, Juan José Elías.

"Ese incremento de usuarios y de gasto no se traduce en una reducción inversamente proporcional en el número de coches de la ciudad. No ha habido una disminución relevante del uso del coche, lo que nos tiene que hacer reflexionar", ha añadido el regidor.

Líneas con más crecimiento

Por otro lado, ha subrayado que el 89,6% de pasajeros de la EMT son residentes, por lo que "se rompe con el prejuicio de que hay más pasajeros por una oleada masiva de turistas".

La línea 4 (Illetes-Plaza Columnas) es la que más pasajeros tuvo en 2025 y la que experimentó un mayor crecimiento: un 13,56%. La línea 25 (Arenal-Plaza Reina/Catedral) subió un 12,42%, la línea 5 (Rafal Nou) un 7,5% y la línea 8 de Son Roca un 5,53%.

Las diez líneas con más pasajeros suman 45,7 millones de viajes, lo que supone el 70% del total de las 43 líneas regulares de la EMT.