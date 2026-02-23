Cort cierra parte de la escalera de acceso al mirador de la Seu al detectar "un leve movimiento"
Los Bomberos se desplazan al lugar para apuntalar los estribos laterales de la escalinata en Dalt Murada
El Ayuntamiento de Palma ha procedido este lunes al cierre temporal y parcial de la escalera de acceso al mirador de la Catedral de Mallorca, en Dalt Murada, tras detectarse un leve desplazamiento en los dos estribos laterales de la escalinata.
Cabe señalar que ambos estribos cuentan con pequeños rellanos a ambos lados y con dos cubículos en su parte inferior.
Efectivos municipales se han desplazado al lugar para proceder al cierre de ambos laterales y de una parte de la escalinata. Además, Bomberos Palma se desplazó al lugar para realizar labores de apuntalamiento en uno de los laterales –el izquierdo mirando de espaldas al mar-, con el fin de reforzar la estabilidad de la estructura.
La actuación afecta únicamente a este tramo de la escalinata, correspondiente a un añadido constructivo de la década de 1950, mientras que el resto del entorno no presenta ninguna afectación.
Habilitado un pasillo
Para garantizar la accesibilidad, se ha habilitado un pasillo en la escalera de aproximadamente dos metros de ancho que permite el tránsito seguro de peatones, mientras el resto del ámbito permanece temporalmente acotado.
El Ayuntamiento de Palma está elaborando el correspondiente informe técnico detallado, a partir del cual se definirán las actuaciones necesarias para la reparación de esta parte de la estructura.
