Los secretos de la cena de Año Nuevo Chino: la familia Ye muestra lo que se cuece en los fogones de su hogar en Palma

Pasadas las cuatro de la tarde, Ye Jing y Ye Lei comienzan a preparar la cena en su casa de Palma. No es una noche más, es una fecha señalada en el calendario y tienen un misión especial: llenar la mesa con elaboraciones tradicionales para celebrar el Año Nuevo Chino en Mallorca.

Diario de Mallorca asistió el martes a esta prueba piloto organizada por la Achinib (Asociación china de les Illes Balears) que quiere acercar su cultura de una forma novedosa y atractiva a la sociedad civil. Precisamente este miércoles continúan festejando el Año Nuevo Chino en Pere Garau con un programa de actividades que comienza a las 11 horas y finaliza a las 23 horas.

Hace muchos años que viven en la isla a 9.000 kilómetros de distancia de su país. Se marcharon buscando un futuro mejor que sí han encontrado con mucho esfuerzo y sacrificio. Por eso, esta velada es una oportunidad para regresar a sus raíces. La gastronomía es uno de los pocos elementos que les devuelve a los hogares donde se criaron con los mismos platos que comían cuando eran niños, como el Nian Gao que es un pastel que se hace con harina de arroz glutinoso.

De Qingtian a Mallorca

Doce comensales se sentarán en una mesa preparada para la ocasión. Ye Haijin, que es el propietario de la casa, regenta una tienda de souvenirs en la Colònia de Sant Jordi junto a su mujer Ye Lei. Los apetitosos olores que salen de la cocina comienzan a invadir todos los rincones de la planta principal del hogar. La mesa está decorada con un predominante rojo. Simboliza la buena suerte, la alegría , el progreso y los buenos presagios. Al lado de cada servilleta hay un sobre que sirve para desear unas bendiciones para el nuevo año que encaran, sobre todo va enfocado a los niños. Como suelen ser pequeños, está escrito con su caligrafía pero también en la parte inferior cómo se pronuncia. Una de ellas pone: Mei Yi Yan Nian, que quiere decir cumple tus sueños.

En el salón de Ye Haijin y Ye Lei preside un cuadro de su ciudad natal: Qingtian. «Está anticuado. La ciudad ha cambiado desde que nos marchamos en 2002», cuenta.

Dos fogones a máxima potencia

Los aromas que llegan desde la cocina son cada vez más intensos. Y eso que solo preparan las elaboraciones con dos fogones, aunque a máxima potencia. Ye Jing es una experta en estas situaciones, ya que es propietaria del restaurante Fujiyama.

El pescado es un producto que nunca puede faltar. Simboliza la abundancia. Será lo último que cocinen. El pollo también es imprescindible porque significa buena suerte. Hay algunas materias primas que son algo difíciles de conseguir como el rambután, que es una fruta, pero todo lo demás está al alcance habitual del día a día.

Los invitados comienzan a llegar. Algunos sí mantienen la tradición de vestir algo rojo, en cambio algunos comensales de segunda generación ya no tienen «tanta costumbre». Los primeros en aparecer son Min Wei, propietario de una inmobiliaria en Pere Garau, y Liu Xialin, directora de un centro educativo.

Fang Ji, el presidente y fundador de Achinib, es el siguiente en aparecer. Explica que también han organizado un sorteo con más de 500 papeletas para rifar la experiencia de vivir cómo se celebra el Año Nuevo en el hogar de una familia china residente en Mallorca. Lo mismo que están haciendo ahora y que es un proyecto que tiene un carácter benéfico porque todo lo recaudado irá destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Este domingo se pueden comprar números en Pere Garau.

Té antes de cenar

Ye Haijin comienza a preparar té en una mesa auxiliar a unos cuantos centímetros de donde, en unos minutos, comenzará la cena. Es exactamente lo mismo que llevar algo rojo: «Es una tradición que las segundas generaciones no siempre mantienen».

Xiao Jun Yang es el más joven que se sentará en la mesa. Roza los treinta años y llegó cuando tenía siete. Él también es emprendador. Es el propietario de Gelacious, un lugar especializado en brunch y cocktail en Palmanova. «Lo que me hace más ilusión cenar hoy es el Nian Gao. Es un recuerdo de la infancia», subraya. Wang, que junto a algunos socios es el dueño del Liu’s Hot Pot, es de los últimos en llegar.

Los representantes de la sociedad civil son los últimos en aparecer. Son cinco: José Reyes, presidente de la AECC en Balears; Lourdes Roca, segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma; Llorenç Bauzá, quinto teniente de alcalde; Miguel Such, presentador y actor; y Diego Riera, de la Fundación CaixaBank.

Ya se sientan todos sobre unos taburetes blancos sin respaldo. Colocan la comida sobre la parte central de la mesa, que está unos cuantos centímetros más elevada que los platos y las copas. La pueden rodar. En el centro, hay un caballo de goma y, justo al lado, otro caballo hecho con pepino y zanahoria que sirve para anticipar la llegada del nuevo año, que es el Año del Caballo de Fuego, que simboliza fuerza, gracia, resistencia, lealtad, libertad y éxito.

Antes de empezar a cenar, toman un licor blanco. Las últimas elaboraciones en llegar, como la ternera, sacan humo. Hay embutido típico de china, champiñones rellenos de gamba, pepino con fruta del kingo, langostinos y rollitos de primavera, entre algunas delicias.

La lubina es lo último que preparan. La hacen al vapor y le añaden soja y pimientos por encima. Ya está todo listo para comenzar. Ye Jing, que lleva cuatro horas cocinando, se marcha de casa de su tía a acabar el día junto a su hijo. Y los comensales viajarán a China desde una casa de Palma.