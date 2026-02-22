Més per Palma inicia su congreso para «recuperar una ciudad secuestrada»

MÉS per Palma inició ayer su congreso con la aprobación de la ponencia política y estratégica 2026-2028, un documento que fija el rumbo del partido para «recuperar una ciudad secuestrada por el PP» y gobernar. La formación criticó que el PP, con el apoyo de Vox, ha convertido Palma en «un espacio al servicio de la especulación, de la masificación y de los grandes lobbies», mientras que la mayoría social «sufre una ciudad cada vez más cara, más colapsada y más desigual». El congreso culminará día 5 de marzo con la elección de la nueva coordinador, que liderará el partido para conseguir el objetivo de «devolver Palma a los palmesanos», señaló MÉS en una nota de prensa. Según la portavoz del partido en el Ayuntamiento, Neus Truyol, Palma «no puede continuar secuestrada por los intereses de unos pocos».

La ponencia aprobada fija el objetivo de consolidar MÉS per Palma como la fuerza «imprescindible» para construir «una alternativa real» de gobierno y situar la vida cotidiana de los barrios en el centro de todas las políticas.

Así, sus ejes son más vivienda accesible, decrecimiento turístico, más movilidad sostenible, defensa de la cultura, más zonas verdes y servicios públicos de calidad. «No aspiramos a gestionar la decadencia de la ciudad, como hace el PP, aspiramos a transformar Palma, queremos una ciudad donde los jóvenes se puedan emancipar, donde las familias no tengan que sufrir y donde vivir no sea un lujo», subrayó. Igualmente, según el documento aprobado, la ciudad está tensionada por la vivienda inaccesible, la masificación turística y el colapso de la movilidad. En este sentido, remarcaron que la ciudad vive una situación de emergencia habitacional que expulsa familias e impide la emancipación juvenil y, además, el centro se ha convertido en «un parque temático».

Ante esta situación, criticó la formación, el gobierno municipal «regala solares públicos a promotores privados, amenaza con construir en suelo rústico y apuesta por proyectos faraónicos mientras abandona los barrios».

El partido señaló directamente a PP y Vox como «responsables de un modelo que profundiza las desigualdades y que erosiona derechos sociales, ambientales y culturales».