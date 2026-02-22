De las 'gyozas' y los 'hot pot' a los rollitos de primavera: los platos que han conquistado Pere Garau en el Año Nuevo Chino

Uno de los grandes reclamos del Año Nuevo Chino en Pere Garau ha sido la comida. Desde primera hora, las 28 carpas instaladas a ambos lados del mercado se han convertido en el epicentro de la fiesta, con colas constantes y un ir y venir de platos recién hechos.

En los puestos se podía encontrar una amplia variedad de comida tradicional china. Gyozas preparadas al momento, empanadillas chinas fritas, rollitos de primavera, albóndigas y pan bao han sido algunos de los más demandados. También había hot pot, uno de los platos más conocidos de la gastronomía china, además de pastel de calabaza o los tradicionales pasteles de luna asociados a la celebración del Año Nuevo.

Las fresas caramelizadas, brillantes y de un rojo intenso, han sido uno de los productos estrella. Muchos asistentes paseaban con el pincho en la mano mientras recorrían la plaza o esperaban el inicio de las actuaciones. Tampoco han faltado los puestos de bubble tea, el popular té de burbujas taiwanés que se ha hecho viral entre el público joven.

Manu Mielniezuk

La oferta no se ha limitado a China. También había carpas con comida de otros países asiáticos, como la vietnamita o la japonesa, ampliando la variedad gastronómica y atrayendo tanto a chinos como a palmesanos que querían probar algo diferente.

Eso sí: en la mayoría de puestos había que esperar cola, porque la plaza estaba abarrotada y el personal de las carpas no daba abasto. Además de comida y bebida, también vendían pulseras, adornos y objetos decorativos como tazas o teteras, así como recuerdos y piezas de artesanía.

La zona gastronómica ha sido, en definitiva, uno de los espacios más concurridos de la jornada y ha convertido la plaza de Pere Garau en un gran mercado asiático al aire libre en pleno corazón de Palma.