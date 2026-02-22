Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residuos Puerto de PalmaApuñala a su padre y abueloAño Nuevo Chino en MallorcaCondena tortugasCelta-RCD Mallorca
instagramlinkedin

De las 'gyozas' y los 'hot pot' a los rollitos de primavera: los platos que han conquistado Pere Garau en el Año Nuevo Chino

La comida asiática ha sido uno de los grandes reclamos de la fiesta que se ha celebrado hoy en el barrio de Pere Garau

Celebración del Año Nuevo Chino en Palma

Celebración del Año Nuevo Chino en Palma

Ver galería

Celebración del Año Nuevo Chino en el barrio de Pere Garau (Palma) / Manu Mielniezuk

Irene R. Aguado

Irene R. Aguado

Palma

Uno de los grandes reclamos del Año Nuevo Chino en Pere Garau ha sido la comida. Desde primera hora, las 28 carpas instaladas a ambos lados del mercado se han convertido en el epicentro de la fiesta, con colas constantes y un ir y venir de platos recién hechos.

En los puestos se podía encontrar una amplia variedad de comida tradicional china. Gyozas preparadas al momento, empanadillas chinas fritas, rollitos de primavera, albóndigas y pan bao han sido algunos de los más demandados. También había hot pot, uno de los platos más conocidos de la gastronomía china, además de pastel de calabaza o los tradicionales pasteles de luna asociados a la celebración del Año Nuevo.

Las fresas caramelizadas, brillantes y de un rojo intenso, han sido uno de los productos estrella. Muchos asistentes paseaban con el pincho en la mano mientras recorrían la plaza o esperaban el inicio de las actuaciones. Tampoco han faltado los puestos de bubble tea, el popular té de burbujas taiwanés que se ha hecho viral entre el público joven.

Celebración del Año Nuevo Chino en Palma

Celebración del Año Nuevo Chino en Palma

Manu Mielniezuk

La oferta no se ha limitado a China. También había carpas con comida de otros países asiáticos, como la vietnamita o la japonesa, ampliando la variedad gastronómica y atrayendo tanto a chinos como a palmesanos que querían probar algo diferente.

Eso sí: en la mayoría de puestos había que esperar cola, porque la plaza estaba abarrotada y el personal de las carpas no daba abasto. Además de comida y bebida, también vendían pulseras, adornos y objetos decorativos como tazas o teteras, así como recuerdos y piezas de artesanía.

Noticias relacionadas y más

La zona gastronómica ha sido, en definitiva, uno de los espacios más concurridos de la jornada y ha convertido la plaza de Pere Garau en un gran mercado asiático al aire libre en pleno corazón de Palma.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: 'Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones
  2. Kungfu Noodle abre en Palma: largas colas en el nuevo restaurante chino de ramen artesanal a 10,95 euros
  3. Sa Rua de Palma 2026: recorrido, horario, cortes de tráfico y desvíos de la EMT
  4. Cort da el visto bueno a la ampliación de la tienda Bershka de Avenidas de Palma
  5. El Obispado de Mallorca pide el desahucio por lo penal de una familia con menores que okupa el antiguo restaurante de na Burguesa
  6. Estos son los cortes de tráfico en Palma el próximo domingo con motivo del Año Nuevo Chino y la IX Cursa de Son Espases
  7. El PSOE de Palma propone 'renaturalizar' la avenida Adolfo Suárez con dunas y menos carriles para coches
  8. Polémica entre los amarristas alemanes de Club de Mar a escasas semanas de su reapertura

Pere Garau se vuelca con el Año Nuevo Chino: dragones, mucha comida asiática y una plaza abarrotada

Pere Garau se vuelca con el Año Nuevo Chino: dragones, mucha comida asiática y una plaza abarrotada

De las 'gyozas' y los 'hot pot' a los rollitos de primavera: los platos que han conquistado Pere Garau en el Año Nuevo Chino

Estos son los cortes de tráfico en Palma este domingo con motivo del Año Nuevo Chino y la IX Cursa de Son Espases

Estos son los cortes de tráfico en Palma este domingo con motivo del Año Nuevo Chino y la IX Cursa de Son Espases

Min Wei, empresario chino en Mallorca: "Mi hijo habla mejor el catalán que muchos compañeros suyos"

Min Wei, empresario chino en Mallorca: "Mi hijo habla mejor el catalán que muchos compañeros suyos"

Los secretos de la cena de Año Nuevo Chino: la familia Ye muestra lo que se cuece en los fogones de su hogar en Palma

Los secretos de la cena de Año Nuevo Chino: la familia Ye muestra lo que se cuece en los fogones de su hogar en Palma

Més per Palma inicia su congreso para «recuperar una ciudad secuestrada»

Kungfu Noodle abre en Palma: largas colas en el nuevo restaurante chino de ramen artesanal a 10,95 euros

Kungfu Noodle abre en Palma: largas colas en el nuevo restaurante chino de ramen artesanal a 10,95 euros

El Jonquet pinta su memoria: un mural colectivo celebra los 40 años de compromiso social de Intress

El Jonquet pinta su memoria: un mural colectivo celebra los 40 años de compromiso social de Intress
Tracking Pixel Contents