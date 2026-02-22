Pere Garau se vuelca con el Año Nuevo Chino: dragones, un 'flash mob' y la plaza abarrotada

La plaza de Pere Garau se ha teñido este domingo de rojo y dorado para celebrar el Año Nuevo Chino, una de las fiestas más esperadas por la nutrida comunidad asiática de Palma. Los asistentes han ido ocupando los dos lados del mercado desde primera hora de la mañana, y sobre las once, la plaza se ha convertido en un ir y venir constante de familias, jóvenes y vecinos que probaban comida, curioseaban en los puestos y buscaban hueco para no perderse el momento más esperado de la fiesta: la salida del dragón.

El tradicional baile de los dragones, uno dorado y otro azul, ha sido pasadas las once. Ante una audiencia expectante y muchos móviles en alto grabando cada movimiento, los bailarines, que sostenían la figura del dragón con postes, se abrían paso entre una multitud que apenas podía apartarse porque la plaza estaba completamente abarrotada.

Celebración del Año Nuevo Chino en el barrio de Pere Garau (Palma) / Manu Mielniezuk

Ha sido el momento álgido de la fiesta, y se repetirá de nuevo por la tarde. El presidente de la Asociación China de Baleares (Achinib), Fang Ji, explica que el dragón es un símbolo fundamental en la tradición china: "Es un animal mitológico muy importante en nuestras leyendas, por eso hacemos esta danza", comenta. Este año, además, ha habido bailes en formato 'flash mob': "Hemos quitado el escenario para usar toda la plaza y que todo el mundo participe. También para atraer a más jóvenes. Y se nota porque han venido muchos", celebraba Ji.

Ha habido distintos tipos de danzas, espectáculos y juegos. Y entre actuación y actuación, la plaza se ha convertido en un gran mercado al aire libre: en las 28 carpas instaladas se podía comprar todo tipo de comida tradicional china, desde gyozas, empanadillas chinas fritas, rollitos de primavera, albóndigas o pan bao hasta hot pot, pastel de calabaza y los tradicionales pasteles de luna de Año Nuevo.

También había comida asiática de otros países, como la vietnamita, y varios puestos de bubble tea, el té de burbujas taiwanés que se ha puesto de moda. Las fresas caramelizadas, envueltas en brillo rojo, han sido uno de los productos más demandados de la mañana.