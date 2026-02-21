Palma salda una deuda con sus siete alcaldes democráticos y colgará sus retratos en el Ayuntamiento

Los retratos de los alcaldes de la democracia colgarán en una sala noble del Ayuntamiento de Palma. El Consistorio quiere saldar una deuda histórica con sus siete exprimeros ediles y reconocer su trabajo al frente de la alcaldía durante los últimos 46 años. Hasta ahora solo se exhiben las pinturas de los hijos ilustres de la ciudad, que cubren la mayor parte de la pared del salón de plenos.

Los siete exalcaldes eligieron a un pintor de su preferencia y la mayoría de los cuadros están finalizados. La iniciativa ha sido idea del actual primer edil, Jaime Martínez, y del primer teniente de alcalde, Javier Bonet, que consideraban necesario este reconocimiento con sus predecesores. La mayoría de las pinturas están finalizados y la idea es hacer una gran presentación de la futura galería en marzo o abril, con todos los retratados presentes.

Ramón Aguiló, alcalde entre 1979 y 1991, ha sido retratado por la artista Mercedes Laguens; Joan Fageda, primer edil entre 1991 y 2003, eligió a Pascual de Cabo; Catalina Cirer, que tuvo la vara de mando entre 2003 y 2007, ha sido inmortalizada por Tomás Pizá; Aina Calvo, alcaldesa entre 2007 y 2011, ha optado por Pep Girbent; Mateu Isern, primer edil entre 2011 y 2015, ha sido retratado por Ángeles Cereceda; José Hila, alcalde entre 2015 y 2017 (y en la legislatura siguiente entre 2019 y 2023) ha sido retratado por Belén Escutia; y Antoni Noguera, primer edil entre 2017 y 2019 coincidió con Cirer y también eligió a Pizá.

Los artistas han tomado como modelos fotografías de los alcaldes que ellos mismos han seleccionado correspondientes a momentos en los que estuvieron al frente del Consistorio palmesano. Cada pintor ha contado con el mismo presupuesto y se le ha dado libertad para expresarse.

Foto histórica

Martínez considera que esta iniciativa era necesaria para reconocer a sus predecesores y organizará un gran acto en el que posen todos juntos en una imagen que pretende ser histórica. Los exalcaldes agradecieron la iniciativa cuando les fue comunicada, aunque muchos de ellos pusieron como condición que el resto aceptara para que la 'colección' estuviera completa.

La sala noble que acogerá las pinturas se encuentra en la segunda planta del Ayuntamiento, donde también está el salón de plenos. Buena parte de los cuadros están terminados, pero el Ayuntamiento no los descubrirá hasta el día de la presentación.

De este modo el Consistorio reconoce a sus expolíticos como hacen desde hace tiempo otras instituciones como el Govern, que exhibe los retratos de sus presidentes cuando terminan su mandato.