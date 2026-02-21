Kungfu Noodle abre en Palma: largas colas en el nuevo restaurante chino de ramen artesanal a 10,95 euros

La apertura del nuevo restaurante chino Kungfu Noodle en Palma se ha convertido en una de lasmás comentada. Ubicado en la calle Aragó, el local llama la atención desde la calle por su estética —con un gran cuenco de ramen a modo de reclamo— y, sobre todo, por las colas que se forman, especialmente los fines de semana.

La propuesta no es un negocio aislado: Kungfu Noodle es una cadena con 17 locales repartidos entre la Península, Italia, Portugal y México. Su carta mantiene un elemento común que funciona como sello de la casa: fideos caseros hechos a mano y estirados al momento, visibles desde el comedor gracias a su cocina abierta tras un cristal.

Carta: sopas, fideos “secos” y opciones para todos los gustos

El sistema de pedido es ágil: se encarga la comida en el mostrador nada más entrar y, tras pagar, el personal acompaña al cliente a la mesa. La elección principal se divide entre sopa o fideos “secos”, con distintas combinaciones: ternera, pato, marisco o verduras.

En entrantes y acompañamientos, la oferta mezcla opciones populares como gyozas, pollo frito o ensalada de algas con otras más tradicionales de la cocina china, como lengua de ternera u oreja de cerdo, presentes en la carta para quien quiera ir un paso más allá.

Sopa de fideos con marisco / Sarah López

El “show” del ramen: cocina abierta y fideos estirados al momento

Uno de los atractivos del local es la elaboración en directo: un cocinero estira la masa, la dobla y la trabaja en el aire hasta convertirla en hebras largas, con posibilidad de pedir los fideos más finos o más gruesos.

El comedor, de estilo sencillo, está pensado para la rotación rápida: mesas de madera clara, servicio atento y cubertería guardada en cajones integrados en las mesas.

Pasta con verduras / Sarah López

Un público diverso y un sabor “sin adaptar”

El ambiente en sala es variado: familias asiáticas, vecinos del barrio y clientela local. Según explica Yi Zhou, responsable del establecimiento en Palma, el objetivo es mantener la cocina tradicional: “No queremos cambiar el sabor para adaptarlo a los europeos”, señala.

El plato estrella se presenta como “ramen chino”, inspirado en la sopa de fideos de Lanzhou (norte de China): fideos largos hechos a mano, ternera, rábano encurtido, cebolleta, chile y un caldo claro y especiado. En las mesas hay condimentos para ajustar el sabor, como aceite de chile, salsa de soja y vinagre negro de Chinkiang.

La cercanía a Pere Garau, un barrio con presencia de comunidad china, también encaja con la propuesta, aunque la responsable del local asegura que la elección del emplazamiento se debe a la ubicación céntrica y al tránsito de paso.

Precios de Kungfu Noodle en Palma

Platos de fideos: 10,95 euros

10,95 euros Arroces: desde 7,95 euros

desde 7,95 euros Entrantes: entre 3,50 y 6,50 euros

En resumen: rapidez, precios contenidos y un fuerte componente visual (fideos estirados en directo) explican por qué Kungfu Noodle se ha colocado en pocas semanas entre las aperturas gastronómicas más llamativas de Palma.

MÁS SOPAS DE FIDEOS El ramen chino lleva años disponible en Palma, sin el ambiente de una cadena, en el restaurante Casa del Ramen, cerca del mercado de Pere Garau. Los fideos, ligeramente más anchos, también son frescos y hechos a mano.