El Jonquet pinta su memoria: un mural colectivo celebra los 40 años de compromiso social de Intress

El barrio del Jonquet no es solo uno de los rincones más emblemáticos de Palma por sus molinos y su fisonomía histórica; es, ante todo, un tejido vivo de personas y recuerdos. En este escenario de resistencia cultural, Intress ha decidido celebrar sus 40 años de historia de una manera que trasciende los despachos y las cifras: regalando arte y comunidad a la ciudad.

A través de un mural de grandes dimensiones en el Casal el Jonquet, la organización ha impulsado una intervención artística que busca dar vida a un espacio de ocio del centro. Sin embargo, no se trata de una obra unidireccional. La pieza ha sido creada de forma colaborativa, integrando las manos y las vivencias de las personas acompañadas en el servicio, bajo la dirección de la artista Andrea Moretto Bés.

El proyecto nace en un momento crítico para la zona. El Jonquet, con su identidad histórica tan marcada, se encuentra inmerso en un proceso de transformación profunda que, en ocasiones, "amenaza con borrar su esencia". Por ello, este mural no es solo pintura sobre una pared, sino un grito de pertenencia.

Desde Intress explican la relevancia de esta ubicación señalando que "este mural colaborativo no es solo una celebración del 40º aniversario de la organización, sino también un legado al barrio del Jonquet, con una identidad histórica muy marcada que actualmente vive un proceso de transformación y de cierta pérdida de identidad".

Para la entidad, el foco está puesto en quienes han visto crecer estas calles y conocen sus secretos. "Las personas mayores del casal son memoria viva del barrio. A través del arte, queremos dar voz a sus vivencias y preservar la historia, los valores y la esencia del Jonquet", señalan desde la organización.

Dos mujeres pintan uno de los detalles del dibujo, situado en el casal el Jonquet. / Manu Mielniezuk

Cuarenta años de oportunidades

El mural funciona como un espejo social. En él se ven reflejadas tanto las personas atendidas como los profesionales del casal, reforzando el propósito fundacional de la entidad: "Con las personas, hacemos de las diferencias oportunidades", detallan.

Esta acción en Palma sigue la estela de la iniciativa realizada el pasado mes de octubre en el centro cultural de la Model de Barcelona, donde más de 200 personas contribuyeron a una obra comunitaria. En Baleares, la huella de la entidad es profunda: cuenta con 380 trabajadores y gestiona 53 servicios diversos, incluyendo en su grupo a la asociación Gira-Sol, especializada en salud mental.

"El mural es también una ventana para mostrar la riqueza de las experiencias y aportaciones que las personas viven en el Casal y en la comunidad", destacan desde la entidad. Con este gesto, se busca visibilizar un "modelo de Atención Integral Centrada en la Persona", que Intress aplica -sostiene- no solo en el Jonquet, sino también en otros centros como el de Ciutat Antiga.

Un "referente comunitario desde 2005"

La elección del Casal del Jonquet para este aniversario no es casual. Desde el año 2005, este centro se ha consolidado como un espacio de encuentro, participación y apoyo para las personas mayores del barrio. Durante más de dos décadas, el servicio ha trabajado para promover la autonomía y la cohesión social, convirtiéndose en un puntal para los vecinos.

En el acto de conmemoración, se ha puesto en valor la fuerza de lo colectivo: "Hoy celebramos mucho más que la realización de un mural. Celebramos 40 años de Intress y, a la vez, celebramos la fuerza de la comunidad del Jonquet", manifiestan. El mural actúa como un símbolo de este arraigo, recordando que la transformación urbana solo tiene sentido si no olvida a quienes la han construido.

"Este mural colaborativo, creado conjuntamente con la artista Andrea Moretto y las personas del casal, es una expresión de esta trayectoria. Es un acto de reconocimiento", subrayan los responsables.

Explican que lo que comenzó en 1984 como un proyecto de acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión, hoy es una estructura sólida con presencia en toda España. Intress cuenta actualmente con más de 2.190 profesionales y 222 servicios activos. "Solo en el último año, su labor ha tenido un impacto directo en más de 52.000 personas atendidas".

En Baleares, su actividad se desarrolla por encargo de las administraciones públicas y abarca desde la promoción de la autonomía y la atención a la discapacidad y mayores, hasta el trabajo con jóvenes, infancia y salud mental.

Transformación social

La jornada de finalización del mural ha sido una acción comunitaria especial, descrita como un proceso "lleno de color e historias compartidas". Para los participantes, coger el pincel ha supuesto tomar la palabra en el espacio público. Como concluyen desde la entidad: "En un momento en que los barrios cambian y, a veces, corren el riesgo de perder parte de su esencia, este mural quiere ser un legado. Un símbolo de arraigo, de memoria y de pertenencia".

La obra queda ahora a disposición de todos los palmesanos, como una forma de decir que la identidad de un barrio no se decreta, sino que se vive. "Gracias a todas las personas que lo han hecho posible y, especialmente, a las personas del casal, que hoy nos recuerdan que la identidad de un barrio se construye día a día, con sus voces y sus historias", finalizan desde el Jonquet.