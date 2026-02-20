Una única empresa opta a terminar las obras del Baluard del Príncep de Palma tras cinco años de parón y abandono

Una única empresa opta a terminar las obras del Baluard del Príncep de Palma tras cinco años detenidas por la crisis de la covid y la quiebra de la adjudicataria. La constructora Rigel Over S.L es la única firma que finalmente ha concurrido al concurso convocado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para ejecutar las dos últimas fases pendientes del recinto amurallado, cuya mesa de contratación, celebrada el pasado martes, 17 de septiembre, descubrió la única oferta presentada en el acto de apertura de ofertas, según el documento que ha podido consultar este diario. La oferta está todavía pendiente de la valoración técnica antes de su adjudicación final.

Las obras que restan para concluir el Baluard del Príncep, las denominadas fases D y F, según el proyecto de Elías Torres y José Antonio Martínez Lapeña, al 93% de su ejecución, se centrarán, por una parte, en la urbanización del foso, las conexiones de saneamiento y la construcción de la escalera y el puente que conectarán la plaza de la Porta del Camp con el foso, unos trabajos apenas iniciados. Y, por otra, en la finalización del edificio del centro de recepción de visitantes, incluyendo revestimiento, iluminación y mobiliario, así como el sistema de recogida de aguas.

Las obras tienen un presupuesto de 1,6 millones, que paga íntegramente el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Tras la adjudicación, si esta finalmente se produce según lo previsto, tiene un periodo de ejecución de doce meses. Y está previsto que puedan terminar en la primera mitad del año 2027 si una vez puestas en marcha no vuelven a sufrir interrupciones.

Las obras del Baluard del Príncep, interrumpidas durante la crisis de la covid, quedaron definitivamente paralizadas, en septiembre de 2022, cuando la empresa adjudicataria, Bauen Empresa Constructora SAU, entró en un proceso de preconcurso de acreedores, aunque se le concedió un un plazo hasta marzo de 2023 por si era posible la reanudación de los trabajos, lo que finalmente no sucedió.

Signos de ocupación bajo el puente del Baluard del Príncep, en la muralla de Palma / Miguel Vicens

Un recorrido muy degradado por un abandono de cinco años

Este último largo periodo de abandono ha causado estragos en la obra, cuyo abandono salta a la vista en cada una de sus zonas. El recorrido descubre grafitis y pintadas en la garita de vigilancia, farolas, bancos de piedra, paredes de los paseos de ronda y escaleras. También topa con ingentes cantidades de basura acumulada en el foso y bajo los arcos del puente. La hierba asilvestrada crece sin control en el foso, en el lienzo de la muralla, que fue limpiado el pasado agosto y también en las zonas del paseo de ronda por ejecutar.

Además, las manchas negras de humedad tiñen las escaleras antes blanquísimas, el pavimento y también la parte superior de las murallas. Además, hay signos de okupación por doquier, como colchones, mantas, almohadas y sacos de dormir, así como barreños, viejos radiadores medio desmontados y acumulación de suciedad en dependencias interiores y bajo los arcos del puente. También barreras caídas que vetaban el paso de los ciudadanos a las zonas inacabadas y material de obra desperdigado que dejó la anterior empresa adjudicataria antes de abandonar los trabajos, y que ahora está esparcido sobre el edificio y en un lateral de la plaza Porta del Camp.