El Obispado de Mallorca ve compatible el desahucio de na Burguesa con el discurso social de Taltavull

El Obispado de Mallorca considera que pedir el desahucio de una familia con menores que okupa el restaurante de na Burguesa, de su propiedad, encaja con el discurso social que pregona asiduamente el obispo Sebastià Taltavull. La diócesis mallorquina publicó ayer un comunicado en el que justifica haber acudido a la justicia para desalojar a estas personas y defiende que "no significa renuncia alguna al compromiso de ayuda y acompañamiento".

Tal como informó el jueves Diario de Mallorca, el Obispado ha instado el desahucio por la vía penal de esta familia, en la que se cuentan al menos dos menores. Pese a ello, apunta que "seguirá trabajando, junto con los servicios sociales y las administraciones públicas, para que estas personas puedan encontrar soluciones dignas y estables, acompañándolas en todo el proceso y facilitando la integración de cuantos recursos sean posibles, conforme a los principios de justicia, caridad y respeto a la dignidad humana que inspiran la acción de la Iglesia".

La decisión de recurrir a un juez para desalojar a esta familia ha causado extrañeza en la propia iglesia. Taltavull ha pronunciado múltiples declaraciones públicas en las que reclama ayuda para las víctimas de la crisis habitacional y personas en riesgo de exclusión social. "Si la emergencia habitacional es muy grave, donaremos Iglesias para hacer viviendas dentro", declaró el obispo durante un acto organizado por Càritas el pasado octubre para sensibilizar sobre la situación de personas sin hogar.

El Obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull. / B. Ramon

"Cada día viene más gente a preguntar por caridad, la vivienda es un derecho humano y todo el mundo merece un espacio digno para vivir", aseguró Taltavull en el mismo acto.

El Obispado argumenta que la familia que okupa el restaurante ha rechazado las soluciones habitacionales que les ha ofrecido. "Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la presencia de estas personas, que accedieron al inmueble pese a encontrarse debidamente cerrado y delimitado, se estableció comunicación regular con ellas y se ha venido realizando un seguimiento continuo, a través de los servicios sociales diocesanos, tratando de atender su situación concreta con sensibilidad y responsabilidad", subraya el comunicado.

Asimismo, "en sus inmediaciones existen infraestructuras técnicas —como tendidos y equipos eléctricos de alta tensión y cableados auxiliares— que no son compatibles con el uso residencial y que, por su naturaleza, pueden comportar riesgos para la integridad física de las personas".

El restaurante forma parte de "un lugar de culto"

"Lamentablemente, a pesar de las propuestas alternativas y soluciones ofrecidas de forma reiterada por las autoridades competentes y por los equipos sociales del Obispado, la persona adulta responsable de la ocupación no ha aceptado las opciones de acompañamiento ni de reubicación planteadas, comprometiendo de forma evidente el bienestar y la seguridad de los menores a su cargo", manifiesta la iglesia mallorquina en el escrito.

Señala que el restaurante, cerrado desde hace años, "carece de condiciones estructurales mínimas de habitabilidad y de servicios esenciales que garanticen la salud y seguridad de quienes allí se encuentran" y recuerda que el inmueble es propiedad de la Parroquia de la Transfiguración del Señor de Génova, "un conjunto religioso protegido, que incluye un santuario, una capilla y la imagen venerada de la Mare de Déu, constituyendo un lugar de culto y de especial significado espiritual para la comunidad y para los vecinos".