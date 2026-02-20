Martínez presenta los avales para su reelección y reta a PSIB, Vox, MÉS y UP a hacer oposición porque "poca hacen"

El presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, ha presentado los avales de su candidatura para la reelección al frente del partido y ha animado a PSIB, Vox, MÉS per Palma y Unidas Podemos (UP) a hacer trabajo de oposición porque, a su juicio, "poca hacen".

Así lo ha asegurado el también alcalde de Palma al ser preguntado por las previsiones que maneja para las elecciones municipales de 2027, en el acto de presentación de los 812 avales que respaldan su candidatura en el Congreso del PP de Palma, que se celebrará el próximo 14 de marzo.

Martínez ha alegado que en el PP aspira a ser el partido de "mayoría" que "necesita Palma" pero ha incidido en que "no están centrados en hacer cábalas", sino en "solucionar los problemas" de la ciudad y se ha mostrado convencido que será la ciudadanía quien les "avalará".

Acerca de la pretensión del portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, de convertirse en alcalde en la próxima legislatura a cambio de un posible apoyo al PP para seguir en el Govern, Martínez ha reivindicado que, de momento, el "único" candidato inmerso en un proceso congresual para presentarse es el.

"Entiendo que a los candidatos a la alcaldía les haga ilusión se alcalde, porque para eso de presentan, pero a mi además de ilusión me genera orgullo y responsabilidad de dar a Palma lo que se merece", ha subrayado.

Al hilo de este asunto, ha indicado que el resto de partidos "no han hecho ningún trámite" para presentar candidatos para 2027, por lo que ha reclamado que, "antes de hacer futuribles", los partidos definan quienes van a ser sus candidatos.

Aún así, el primer edil ha recalcado que la alcaldía de Palma es un tema "muchísimo más serio" que hacer un debate sobre "el reparto de cargos" y ha puesto como ejemplo a la legislatura que compartieron el cargo José Hila --PSIB-- y Antoni Noguera --MÉS per Palma--.

"No es posible" desarrollar las áreas de transición

Otro de los temas por los que se ha consultado a Martínez ha sido por la petición de Coll para acelerar la construcción de vivienda en las áreas de transición de Palma, ante lo que ha respondido que el PP lo que hace es "cumplir la ley".

De este modo, ha remarcado que la normativa establece que se "agiliza" la edificación en los suelos urbanizables para construir viviendas a precio limitado y de protección pública.

Así, han defendido que están "centrados" en gobernar y en acabar la legislatura con "soluciones de vivienda que no han tenido los palmesanos en 30 años".

Martínez ha sostenido que en la ley se recoge que hasta que no se desarrollen los suelos urbanizables, que ha cifrado en 12, "no se desarrollarán otros ámbitos". "Es un debate que no tiene sentido, no es posible desarrollar ninguna área de transición en estos momentos", ha rematado.

Remodelación de las Juntas de Distrito del PP de Palma

De cara a la reorganización interna del partido, ha señalado que hace cinco años que se presentó a ser el presidente del PP de Palma y en este tiempo, a su manera de ver, ha habido un "cambio" en la ciudad después de ganar las elecciones de 2023 y asumir la alcaldía.

Por otra parte, ha destacado que hasta ahora el PP de Palma se regía por el modelo que tenía la ciudad hace 30 años, por lo que en este congreso han tratado de "adaptarlo" a la urbe actual que desarrolla el Consistorio.

La consecuencia es que para este congreso ha habido una remodelación de las Juntas de Distrito, al pasar de las 15 anteriormente existentes a las diez que tendrá ahora el PP de Palma.

En cuanto a si tiene constancia de otras candidaturas para dirigir el partido, ha apuntado que todavía están abiertos los plazos para presentarse pero por el momento no tiene constancia de ello.

Martínez ha explicado que su proyecto es de "unidad" para estar "coordinados", aunque ha afirmado que el PP es un partido "absolutamente abierto" y ha avanzado que, si se presentan otras candidaturas, las "escucharán" para tener "un único proyecto" como en los anteriores cinco años