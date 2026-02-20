Marc Segura i Falcó, nuevo Director de la Red de Obras Educativas de La Salle en Baleares

La Salle ha comunicado oficialmente hoy el nombramiento de Marc Segura i Falcó como nuevo Director de la Red de obras Educativas de La Salle en Baleares, Comunidad Valenciana y Teruel. Este nombramiento institucional marca el inicio de una nueva etapa de liderazgo para los centros de Palma, Pont d’Inca, Inca y Manacor entre otros.

El nombramiento se produce tras la puesta en práctica del protocolo del Distrito Arlep para la elección de la persona idónea para desempeñar el cargo. El proceso, que comenzó en el primer trimestre del presente curso, ha destacado por su carácter participativo. Se realizaron consultas a numerosos lasalianos y lasalianas del Sector, integrando tanto a la red de centros como a la de comunidades, a través de escritos y diálogos personales.

Fruto de esta consulta, la propuesta de Marc Segura recibió un respaldo muy significativo, siendo ratificada posteriormente por el Consejo MEL del Sector Valencia-Palma y el del Distrito.

Marc Segura i Falcó cuenta con una dilatada experiencia en la institución, habiendo desempeñado hasta hace el año pasado el cargo de Director del Colegio La Salle Alcoi. Su profundo conocimiento de la realidad educativa y su vinculación con el Sector avalan su nueva labor como coordinador del Equipo de Animación y Director de la Red de Obras. Desde la institución se ha expresado el agradecimiento por su aceptación de esta “imprescindible misión” y la total disposición para colaborar en los desafíos que emprende.

Jubilación de Joana Maria Cunill, en el cargo los últimos 12 años

Este anuncio coincide con un emotivo mensaje de reconocimiento a Joana Maria Cunill, quien ha liderado esta misión durante los últimos 12 años con entrega y acierto. Joana, que iniciará su jubilación a partir del próximo año, deja un recuerdo de “espíritu emprendedor” y una disponibilidad impagable en toda la comunidad. La institución ha querido poner en valor su servicio admirable y su “fuerza de juventud vital”, asegurando que tanto Marc Segura como el resto del equipo podrán seguir contando con su “sabia experiencia” y consejo siempre que sea necesario.