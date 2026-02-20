La izquierda y Vox se alían en Palma para pedir la paralización del concurso de GESA

La abstención de Vox en una moción de Més per Palma para paralizar el concurso de ideas de GESA y replantear todo el proyecto ha posibilitado este viernes una inesperada victoria de la izquierda en Cort. El partido de Fulgencio Coll ha anticipado en la comisión de Urbanismo y Medio Ambiente una abstención que, de confirmarse en el pleno de la semana que viene, permitirá aprobar una iniciativa que también respalda el PSOE y Podemos.

"El proyecto de GESA es un capricho del alcalde y del regidor de Cultura [Javier Bonet]. Pedimos que se pare el concurso de ideas porque este capricho personal se ha transformado en una política de este Ayuntamiento. El edificio y el parque es de todos los vecinos y debe haber participación social para que decidan a qué se debe destinar", ha manifestado la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol.

"La ciudadanía de Palma quiere que se haga un parque verde más grande del previsto, con más vegetación y menos hormigón. Y quiere que no haya ninguna infraestructura pensada para atraer todavía más coches y turistas. La ciudad no necesita otro museo masificado, necesita un gran parque litoral vivo, útil para los vecinos y conectado con la vida cotidiana", defiende la regidora, que pide "parar inmediatamente" el concurso de ideas, renunciar al aparcamiento subterráneo previsto y replantearse el uso de GESA para que no sea "otro museo masificado para turistas".

El regidor del PSOE, Pepe Martínez, se ha expresado en la misma línea. "Este no es el revulsivo que necesita la zona, se van a gastar millones de euros en algo que no quiere nadie porque son caprichos. Escuchen a los ciudadanos", ha espetado a los regidores del PP.

Fidalgo: "No participan ornitorrincos"

El regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, ha recordado que GESA "llevaba 15 años de abandono" antes de que el Ayuntamiento la comprara en 2025. "Hemos convocado un concurso de ideas en el que no participan ornitorrincos, sino personas y representantes vecinales", ha indicado el concejal, que ha finalizado su intervención con un ataque a Truyol.

"Usted lleva 25 años colocada en la política y yo me ganaba la vida en la abogacía. Yo tengo una profesión, pero usted lleva no sé cuántos años en política y alejada de la gente".

Vox solo ha anunciado su abstención y no ha intervenido en el debate. Es improbable que un acuerdo de pleno paralice el concurso de ideas de GESA, pero el partido de Coll vuelve a evidenciar su disgusto con el proyecto diseñado por el equipo de gobierno. El pleno de enero se quedó solo defendiendo una proposición para dedicar el edificio de José Ferragut a oficinas y alquileres.