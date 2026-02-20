Indignación vecinal en Verge de Lluc por la inauguración "clandestina" del nuevo paso elevado
Critican que el Govern haya presentado la infraestructura sin convocarles pese a que era una reivindicación del barrio: "Da mucha rabia que no hayan contado con nosotros"
Los vecinos del barrio Verge de Lluc critican la presentación "clandestina" del nuevo paso elevado de la calle Greco, junto a la estación, que el Govern y el Ayuntamiento de Palma inauguraron oficialmente el jueves. Esta infraestructura ha sido renovada completamente por Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).
"Esta obra era una reivindicación vecinal desde hace muchos años. Somos la gente del barrio los que la pedimos y después de muchas reuniones y mucha insistencia es una realidad. Pero nos hemos llevado una sorpresa al ver que lo han inaugurado sin contar con nosotros", subraya Ana Ramírez, presidenta de la asociación de vecinos de Verge de Lluc.
En este acto estuvieron presentes el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero; y el gerente de SFM, José Ramón Orta. También asistieron técnicos y responsables de la obra, pero nadie convocó a los vecinos.
"Secretismo total"
"Conseguimos que esta obra se licitara la pasada legislatura y nos alegramos cuando el pasado verano vimos que empezaban las obras. Pero nos da mucha rabia que no nos hayan invitado y lo hayan inaugurado con este secretismo total. Es indignante cuando este paso elevado ha sido posible gracias a las demandas vecinales", lamenta Ramírez.
El Govern informó de que ha procedido a renovar por completo la infraestructura. "La intervención ha consistido en la sustitución completa de la antigua estructura por una nueva que mejora las condiciones de paso bajo vía ferroviaria. Aunque el estado anterior no comprometía la seguridad del servicio, se ha realizado una actuación preventiva con el objetivo de modernizar la infraestructura y adaptarla a las necesidades actuales de movilidad, lo que ha supuesto una mejora tanto funcional como de integración urbana del entorno", señaló el Ejecutivo balear.
Suscríbete para seguir leyendo
- Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: 'Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones
- La nueva ley del litoral de Baleares permitirá la legalización del restaurante El Bungalow de Ciutat Jardí
- Sa Rua de Palma 2026: recorrido, horario, cortes de tráfico y desvíos de la EMT
- Cort da el visto bueno a la ampliación de la tienda Bershka de Avenidas de Palma
- El saldo de la Tarjeta Ciudadana se trasladará a la Tarjeta Única de transporte a partir del 1 de abril "de forma automática"
- El Obispado de Mallorca pide el desahucio por lo penal de una familia con menores que okupa el antiguo restaurante de na Burguesa
- El PSOE de Palma propone 'renaturalizar' la avenida Adolfo Suárez con dunas y menos carriles para coches
- Polémica entre los amarristas alemanes de Club de Mar a escasas semanas de su reapertura