Guerra entre plataformas por el turismo de cruceros: “Repetimos que no los queremos en Palma"

Nueva llamada de atención al Govern: "Repetimos que no queremos megacruceros en la ciudad”. La Plataforma contra los Megacruceros exige al Ejecutivo de Marga Prohens y a la Autoridad Portuaria que “dejen de ceder a las presiones del lobi crucerísta y adopten de manera inmediata un límite estricto” en Palma que responda “a la voluntad mayoritaria de la sociedad mallorquina”.

La entidad que reúne a diversas organizaciones sociales, entre ellas, Palma XXI, el GOB, Amics de la Terra, Fridays for Future o la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma sale al paso contra las manifestaciones de la Plataforma Sí a los Cruceros, tras la concentración a inicios de semana frente al Ayuntamiento de Jaime Martínez para reclamar mantener la actividad todo el año. Más de 40 entidades, como Pimeco, empresas y representantes de trabajadores, entre ellos guías turísticos, firmaron un manifiesto en defensa de ese modelo turístico, lamentan que Baleares atraviesa «el peor invierno de su historia por la falta de cruceros».

Estas reivindicaciones se reactivan cuando la presidenta Prohens está ultimando con las navieras representadas en la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) la renovación del acuerdo que limita los megacruceros en el Puerto de Palma.

"Formamos parte del 77 % de la población mallorquina que se posiciona a favor de limitar los turistas”

La Plataforma contra los Megacruceros exige poner coto a este turismo. Le recuerdan al Govern que "las personas que vivimos en el centro de Palma formamos parte del 77 % de la población mallorquina que se posiciona a favor de la limitación en el número de turistas”, según la última Encuesta de Percepción de los Residentes sobre el Turismo 2024 realizada por la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (Aetib).

"¿Deportación económica?"

También sacan a la palestra la primera encuesta del Ibestat sobre el turismo de cruceros, según la cual el gasto medio de un excursionista de cruceros en la ciudad apenas es de 35,76 euros diarios.

Y sin querer entrar en la necesidad de “transformar el tejido empresarial de la ciudad que este modelo turístico provoca”, critican que a pesar de la “evidencia en datos determinadas entidades comerciales continúan exigiendo más llegadas, priorizando beneficios económicos a corto plazo por encima de la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de la ciudadanía”, señalando así a Pimeco y el resto de organizaciones y gremios que defienden la actividad crucerista. “Aún más grave es que estas mismas entidades se atrevan a afirmar que, si no nos gustan los cruceros, deberíamos irnos a vivir a otro lugar”. “¿Un llamamiento a la deportación económica?”, reprochan desde la plataforma.

"Se atreven a afirmar que si no nos gustan los cruceros deberíamos irnos a vivir a otro lugar”

Las entidades que exigen limitar el turismo de megacruceros consideran que es “tan perjudicial como el turismo de borrachera” y que representan “un modelo que degrada la ciudad, expulsa residentes y es claramente insostenible”.

Defienden un máximo de un crucero al día en el puerto de Palma mientras se hagan estudios de carga

La Plataforma contra los Megacruceros demanda al Govern y la Autoridad Portuaria “medidas inmediatas y valientes”. Ponen sobre la mesa la propuesta que defienden desde hace años: establecer un máximo de un crucero al día en el puerto de Palma mientras se hagan estudios de carga pertinentes para ver “los impactos positivos y negativos" de este modelo turístico.

Reiteran el impacto de los grandes barcos en la contaminación atmosférica, cómo colapsan el centro de Palma “durante horas y aportan un impacto económico limitado”, frente a su alto impacto social y ambiental. “Es hora de poner límites reales, justos y sostenibles” porque “Mallorca no puede continuar siendo moneda de cambio”. Así que exigen a la presidenta Prohens y a la Autoridad Portuaria que en las negociaciones con la patronal CLIA defiendan “un límite estricto” en la actividad de cruceros respondiendo así a “la voluntad mayoritaria” de la sociedad mallorquina.