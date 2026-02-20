Estos son los cortes de tráfico en Palma el próximo domingo con motivo del Año Nuevo Chino y la IX Cursa de Son Espases

La Policía Local de Palma ha decretado restricciones a la circulación de vehículos para este domingo día 22 con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino en la plaza de Pere Garau y de la IX Cursa del Hospital Universitari de Son Espases.

Ambos eventos implicarán desvíos de tráfico y modificaciones en varias líneas de la Empresa Municipal de Transports de Palma (EMT).

Cortes en Pere Garau por el Año Nuevo Chino

Con motivo de la festividad de la comunidad china, se cerrará el acceso a la plaza de Pere Garau y se desviará la circulación en varias calles.

En Gabriel Llabrés el tráfico se redirigirá hacia Pere Llobera; en Torcuato Luca de Tena, hacia Bisbe Cabanelles; y en Francesc Manuel de los Herreros se cortará antes de llegar a la plaza, desviando los vehículos hacia Joan Mestre. También se verá afectada Arquebisbe Aspàreg, cuyo tráfico se desviará hacia Bartomeu Torres.

Desde las 7 hasta las 23 horas aproximadamente, las líneas L5 (es Rafal Nou – Plaça Progrés) y L39 (Son Espases – Palau de Congressos) circularán desviadas en su paso por la zona de Pere Garau. Durante ese tiempo quedarán fuera de servicio las paradas 211, 192, 193, 1305, 1319, 209, 210 y 191.

Desvíos en Son Espases por la IX Cursa

Por otro lado, entre las 09.30 y las 12.00 horas se celebrará la IX Cursa Hospital Universitari de Son Espases, con recorridos de 4 y 8 kilómetros que afectarán al entorno del centro hospitalario.

El itinerario discurrirá por el aparcamiento de personal de Son Espases —donde se situarán la salida y la meta—, el camí de Son Espases, el camí de la Real, el Molí d’en Terra, el camí de Can Gori y el camí de l’Ullastre. También se cortará el carril bici de la carretera del Parc Bit y el paralelo a la carretera de Valldemossa.

Como consecuencia, la línea L9 (Palma–Son Espanyol–UIB) circulará desviada por la carretera de Valldemossa entre las 00.00 y las 13.00 horas aproximadamente.

Durante ese periodo quedarán sin servicio las paradas 764, 765, 766, 767, 768, 769, 747, 770, 1144, 743, 144, 744, 745, 746, 749 y 750.