Lletra menuda
El choque entre el testimonio y el mensaje
La diócesis de Mallorca es titular de un notable patrimonio inmobiliario de consideración y valoración muy diversa. Parte del que no está destinado al culto y aún parte de él –la iglesia de Son Negre, por ejemplo– se desploma por la letal confluencia de desuso, abandono, apatía y falta de medios.
En los últimos tiempos se denota un especial interés de la administración diocesana por rentabilizar edificios a la deriva. Uno de ellos es el ruinoso restaurante Miranda de panorámica privilegiada y adscrito al santuario de na Burguesa. Okupas con menores a su cargo permanecen en sus peligrosas instalaciones.
No quieren marcharse pese a la oferta de ayuda para obtener vivienda alternativa. Al Obispado no le resultará difícil obtener la ejecución judicial del desahucio planteado.
En todo ello importa mucho el contexto. La emergencia habitacional es patente. El propio obispo Taltavull la ha denunciado incluso con la tarima de la Plaça Major convertida en presbiterio de la reivindicación cívica.
Na Burguesa es el no saber prevenir ni perder a tiempo, el choque entre el mensaje y el testimonio. También un enorme fracaso colectivo que salpica a instituciones varias.
