La baronesa Thyssen retira de la venta su mansión de lujo en Mallorca y la ofrece en alquiler por 16.000 euros al mes

La baronesa Carmen Cervera ha decidido dar un giro radical al futuro de una de sus propiedades más emblemáticas en Mallorca. Tras permanecer en el mercado desde 2017 sin lograr comprador, la aristócrata ha retirado el cartel de “se vende” de su imponente mansión en Palma y ha optado por ofrecerla en alquiler de larga estancia por 16.000 euros mensuales.

Según ha podido averiguar en exclusiva El Español, la gestión de la propiedad ha sido confiada a la agencia especializada El Terreno Inmo, experta en villas de alto nivel en una de las zonas más codiciadas de la capital balear.

El anuncio, difundido en el portal inmobiliario Idealista, confirma el cambio de estrategia de la baronesa para rentabilizar un activo que llevaba años acumulando visitas y negociaciones fallidas.

Una villa histórica en un enclave privilegiado

La propiedad se ubica en el exclusivo barrio de El Terreno, en la colina que se extiende bajo el histórico Castillo de Bellver, rodeada de pinares y con vistas al puerto y al Mediterráneo. Construida en 1867, fue una de las primeras villas señoriales de la zona y está protegida por normativa patrimonial, lo que obliga a conservar su estructura original y limita cualquier nueva edificación en la parcela.

La finca se extiende sobre un terreno de 2.400 metros cuadrados con jardín, piscina, cueva natural de estalactitas, casa de huéspedes independiente y apartamento para el personal. La vivienda principal suma 730 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, con cinco dormitorios, cinco baños y amplias estancias abiertas al exterior. En la azotea, una terraza panorámica domina el perfil urbano de Palma.

Así es la casa que la baronesa Thyssen vende en Mallorca rebajada: 5,5 millones de euros / Idealista

El interiorismo responde a una estética mediterránea contemporánea. Los espacios son abiertos y luminosos, con grandes ventanales y puertas que conectan directamente con el jardín.

La estancia mínima exigida es de 30 días, lo que sitúa la oferta en un nicho muy concreto: familias no residentes en Mallorca de alto poder adquisitivo, ejecutivos desplazados temporalmente o grandes fortunas que buscan discreción sin renunciar a la cercanía del centro urbano.

Una propiedad marcada por la historia personal de la baronesa

La villa fue adquirida en los años noventa por Carmen Cervera y su esposo, el industrial y coleccionista Heini Thyssen, como refugio estival. Durante un tiempo, la pareja disfrutó de temporadas en la isla junto a su círculo cercano, entre ellos el aristócrata Luis Gómez Acebo, esposo de la infanta Pilar.

Sin embargo, tras la muerte de personas muy próximas a su entorno familiar a comienzos de los años noventa, los viajes a Mallorca se fueron espaciando hasta cesar por completo. La casa dejó de utilizarse como residencia habitual y permaneció cerrada durante largos periodos.

De joya inmobiliaria en venta a activo persistente del lujo

En 2017 la mansión salió al mercado con un precio cercano a los 6,5 millones de euros, en pleno auge del segmento inmobiliario de lujo en la isla. Con el paso del tiempo, la cifra fue ajustándose progresivamente hasta situarse en torno a los 4,9 millones, sin que llegara a concretarse ninguna operación.

Tras casi una década en el escaparate inmobiliario, la histórica villa cambia ahora de rumbo. El alquiler se presenta como una fórmula para dar nueva vida a una de las propiedades más singulares del mercado de lujo mallorquín.