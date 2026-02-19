La regularización de inmigrantes deriva en un bronco debate en Palma: "El Gobierno avanza hacia la sustitución demográfica"

Una proposición de Podemos para que el Ayuntamiento de Palma manifieste su apoyo a la regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Gobierno central ha derivado en un debate bronco con acusaciones de racismo durante la comisión de Servicios a la Ciudadanía. La portavoz de la formación 'morada', Lucía Muñoz, ha pedido el apoyo del PP a su iniciativa -"pueden decidir si están de lado de los derechos humanos o de los racistas"-, pero se ha mostrado escéptica porque "me temo que están en una competición con Vox para ver quién es el partido más racista".

Del mismo modo, ha calificado de "neonazi" la actitud de Vox con respecto a la inmigración por pedir la deportación de personas en situación irregular.

El regidor del PP, Llorenç Bauzà, ha anunciado el voto en contra de su partido a la iniciativa, y ha reprochado a Muñoz que "mucho de lo que dice no es cierto, pero le da igual porque solo busca crispar".

Miquel Àngel Contreras, de Més per Palma, ha celebrado la regularización extraordinaria que llevará a cabo el Gobierno y, en la línea de la regidora de Podemos, ha indicado que "estamos en una carrera electoral para ver quién es más racista, y eso al final lo pagan las personas más vulnerables".

En ese momento ha intervenido Jero Mayans, regidora de Vox y presidenta de la comisión, para pedir a los concejales de la izquierda que "no utilicen descalificaciones e insultos como racista contra grupos políticos que opinan de manera diferente". Instantes después su compañera de partido, Sara Cerdó, ha argumentado su rechazo a la propuesta de Podemos con una intervención que ha sublevado a los concejales del PSOE, Més per Palma y Podemos.

"A ustedes no les importan los derechos de los españoles, que son incapaces de acceder a una vivienda. Con esta regularización el gobierno avanza en su agenda de sustitución demográfica a costa del bienestar de todos. A cambio de votos inundan el país de personas que nos están quitando los derechos a los españoles", ha pronunciado Cerdó.

"Son un problema para la seguridad"

La concejal del PSOE, Silvana González, ha subrayado que "hablar de sustitución demográfica es racismo", mientras que Mayans ha vuelto a intervenir para reiterar que "no insultemos".

Muñoz ha terminado el debate señalando que "llamar racista a un racista no es insulto, como sí lo es llamar tarados mentales a los adversarios políticos", ha indicado en referencia a las palabras que la diputada de Vox Patricia de las Heras profirió en el Parlament contra la oposición. "Parece que ser antirracista es de extrema izquierda cuando es una cuestión de derechos humanos. Están en una posición política peligrosa y después pasan cosas como lo que pasó en Torre Pacheco. Ustedes son un problema serio para la seguridad ciudadana", ha espetado a los regidores del PP y de Vox.

Bauzá ha pedido a Muñoz que retirara sus palabras, pero la regidora de Podemos se ha negado.