PP y Vox dan luz verde a la prohibición del burka y el niqab en dependencias del Ayuntamiento de Palma

El uso del burka, el niqab o cualquier otra prenda que oculte el rostro estará prohibido en todas las dependencias del Ayuntamiento de Palma. El PP ha anticipado este jueves su apoyo a una proposición de Vox en este sentido, por lo que el pleno de la semana aprobará formalmente este veto.

El PSOE, Més per Palma y Podemos votarán en contra. En todo caso, el debate se ha aplazado hasta la sesión plenaria.

El texto de Vox pide al Ayuntamiento prohibir el uso del burka o cualquier prenda que oculte el rostro "de forma integral" para acceder a dependencias municipales. Una medida que el grupo vincula a la seguridad, la verificación de identidad y el normal funcionamiento de los servicios públicos.

El partido que lidera Fulgencio Coll sostiene que los edificios municipales son espacios en los que se realizan trámites con efectos jurídicos, se atiende presencialmente a la ciudadanía y se gestionan datos personales, por lo que considera "funcionalmente imprescindible" que, en determinados servicios, se pueda identificar visualmente el rostro.

Una "cárcel de tela" para la mujer

Esta proposición va en la línea de la que el PP de Balears aprobó la semana pasada con Vox para que el Parlament exija al Gobierno de España prohibir el uso del burka en espacios públicos de Baleares. Los populares defendieron su propuesta alegando que el velo islámico integral no es más que "una cárcel de tela" para la mujer.

También tiene contunidad con otras iniciativas similares aprobadas por el PP y Vox en otros municipios y comunidades autónomas en los que tienen mayoría.