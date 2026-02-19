El Paseo Marítimo de Palma toma forma: Bacán abre su segunda cafetería en Mallorca

El nuevo Paseo Marítimo de Palma toma forma con la apertura de la segunda cafetería de Bacán en Mallorca. Abren la próxima semana en la Avenida Gabriel Roca, 13, en sentido hacia Porto Pi, antes del Muelle de las Golondrinas y el Auditorium. "Abrir aquí ha sido bastante natural para nosotros. Es una zona que está viviendo un momento muy interesante y, en mi caso, además hay un componente personal: soy de aquí y me he criado ahí, así que tiene algo de volver a casa y formar parte de esa nueva etapa", confiesa Cristóbal Vásquez, el propietario.

Take away

La propuesta es similar a la que llevan ofreciendo desde hace cinco años en el carrer Baró de Santa Maria del Sepulcre 12 de Palma, aunque se enfocarán en un nuevo servicio: "Está pensado sobre todo para el take away, pero también habrá sitio para quienes quieran tomarse el café con calma allí y disfrutar del momento. Tendremos una pequeña oferta de comida con bollería y repostería recién horneada cada día".

Novedades

Mantendrán la esencia de su primer espacio, pero también tendrán novedades: "Por un lado, disfrutarán de nuestra versión más ágil y directa: mucho café de especialidad, atención al detalle y una experiencia cuidada. Y por otro, un segundo espacio donde pasarán cosas. Será el lugar para catas, encuentros y comunidad… y algunas ideas que iremos desvelando poco a poco". "No es una copia del primero es una evolución. Mismo ADN, nuevo contexto", sentencia.

Proyecto personal

El primer local de Bacán abrió en septiembre de 2020 como un proyecto "muy personal que, con el tiempo, se ha convertido en una gran comunidad. Detrás estoy yo, con el apoyo incondicional de mi familia, y un equipo que es quien realmente le da sentido a todo", cuenta Vásquez.

Entre las mejores de España

La plataforma The Best Coffee Shops Spain, que busca a la mejor cafetería del país, ha seleccionado a diez establecimientos de Mallorca para premiar a "los mejores lugares para disfrutar de cafés de alta calidad", entre ellos Bacán. Mezcla mezcla cafés de especialidad con una amplia oferta gastronómica. El local, que abre todos los días de 8:30 a 14:30, ya estuvo seleccionado en la fase final del The Best Coffee Shops 2025.