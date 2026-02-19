La PAH responde al Obispado de Mallorca: "Si Taltavull tiene habitaciones en su casa, que acoja a la familia en vez de pedir su desahucio”

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Mallorca responde de forma muy crítica al Obispado de Mallorca después de conocerse que la diócesis ha solicitado el desahucio judicial de una familia que ocupa ilegalmente el antiguo restaurante Miranda, enclavado en lo alto de na Burguesa, en Palma. Este establecimiento, cerrado al público desde hace años, y los terrenos que lo rodean, son propiedad de la diócesis mallorquina.

Según ha expresado esta mañana la portavoz de la PAH, Ángela Pons, el obispo Sebastià Taltavull podría acoger a esta familia en su casa en lugar de pedir su deshaucio del antiguo restaurante de na Burguesa. "¿Por qué no invita a esta familia con las habitaciones que tiene en su casa en vez de desocuparla? Porque donde vive él lo pagamos todos y yo como ciudadana doy permiso para que esta gente vaya a su casa a dormir", señala Pons.

Solidaridad

La portavoz de la PAH se muestra muy sorprendida con la actitud del Obispado de Mallorca ya que considera choca con el mensaje de solidaridad que transmite la Iglesia.

"Yo tengo una carta del Papa Francisco donde pidió a todas las comunidades religiosas que pusieran a disposición los monasterios y lugares eclesiásticos para gente que no tiene casa. Me extraña que el obispo no haya leído esta carta que Francisco envió en su momento a todas las entidades reclamando solidaridad con las personas que no tienen donde vivir", destaca.

Desahucio

Aunque no ha trascendido cuántas personas residen en este inmueble, este periódico ha podido saber que al menos dos de ellas son menores de edad. Tras varios intentos infructuosos para que estos ocupantes abandonaran el inmueble por propia voluntad, el Obispado ha acudido a los tribunales para forzar su salida con la interposición de una denuncia por la vía penal.

La diócesis mallorquina argumenta que esta familia se niega a marcharse, incluso después de ofrecerles una alternativa habitacional. "Trabajamos con los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma y con Càritas para encontrar una salida, pero hasta este momento han rechazado las soluciones que se les han ofrecido", subrayan desde el Obispado.

Del mismo modo, justifican que los ocupantes ponen en riesgo su integridad física debido a las malas condiciones en las que se encuentra el inmueble después de años clausurado y sin mantenimiento.