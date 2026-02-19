El Obispado de Mallorca pide el desahucio por lo penal de una familia con menores que okupa el antiguo restaurante de na Burguesa

El Obispado de Mallorca ha solicitado el desahucio judicial de una familia que ocupa ilegalmente el antiguo restaurante Miranda, enclavado en lo alto de na Burguesa, en Palma. Este establecimiento, cerrado al público desde hace años, y los terrenos que lo rodean, son propiedad de la diócesis mallorquina.

Aunque no ha trascendido cuántas personas residen en este inmueble, este periódico ha podido saber que al menos dos de ellas son menores de edad. Tras varios intentos infructuosos para que estos ocupantes abandonaran el inmueble por propia voluntad, el Obispado ha acudido a los tribunales para forzar su salida con la interposición de una denuncia por la vía penal.

La diócesis mallorquina argumenta que esta familia se niega a marcharse, incluso después de ofrecerles una alternativa habitacional. "Trabajamos con los servicios sociales del Ayuntamiento de Palma y con Càritas para encontrar una salida, pero hasta este momento han rechazado las soluciones que se les han ofrecido", subrayan desde el Obispado.

Una apertura en una pared del restaurante. / Guillem Bosch

Del mismo modo, justifican que los ocupantes ponen en riesgo su integridad física debido a las malas condiciones en las que se encuentra el inmueble después de años clausurado y sin mantenimiento.

El riesgo se incrementa, subrayan en la diócesis, porque a pocos metros se levanta una torre de alta tensión, un peligro especialmente si alguno de los menores se acercara a la infraestructura.

El Obispado tiene la intención de volver a ceder la gestión del restaurante. Durante años lo adjudicó a una empresa para que lo explotara a cambio de un alquiler. Cuando estaba operativo, uno de sus mayores atractivos era las vistas que ofrecía a toda la ciudad y a parte de la bahía gracias a su privilegiado emplazamiento en la cumbre de na Burguesa.

La diócesis mallorquina rechaza ofrecer explicaciones sobre el proceso judicial que ha abierto contra esta familia con menores a su cargo argumentado razones de "confidencialidad". En todo caso, este paso sorprende teniendo en cuenta que el obispo, Sebastià Taltavull, suele mostrarse sensible con las víctimas de la crisis habitacional en Mallorca y las personas en exclusión social.

El pasado octubre, sin ir más lejos, presidió un acto organizado por Càritas en la plaza Major para dar visibiliad a las personas sin techo que incluyó testimonios de varios afectados.

Restaurante abandonado

El paso del tiempo y el abandono hacen mella en el edificio, que permanece clausurado y vallado. En el acceso principal hay un bidón desbordado por la basura y en uno de los laterales hay cascotes que se han desprendido de la pared. Aunque aparentemente el recinto está bien cerrado, hay pequeñas aberturas por las que se puede acceder a su interior.

No es la primera vez que el restaurante da problemas al Obispado. En 2024 ya intepuso una denuncia contra la empresa que lo había explotado para determinar quién debía encargarse de la limpieza de la zona, donde con frecuencia se acumula la suciedad. La diócesis siempre ha argumentado que no tiene medios para frenar la degradación de este paraje más allá de las batidas de limpieza de voluntarios que organiza de forma puntual la parroquia de Gènova.

El deterioro de este espacio se hace patente en el mirador, unos metros antes de llegar al restaurante, lleno de pintadas y punto de encuentro de jóvenes que se citan para beber alcohol.