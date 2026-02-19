Cort destinará 220.000 euros a la compra del solar de Son Sardina que convertirá en una plaza pública

Medio año después de que Jaime Martínez prometiera la adquisición del solar de Can Pesquet para hacer una plaza pública, el Ayuntamento ha consignado una partida de 220.000 euros para su compra a la inmobiliaria Solvia. Esta cantidad también servirá para financiar diferentes actuaciones que se puedan acometer para dar forma a este nuevo espacio.

La deseada plaza pública sardinera, así como un casal para jóvenes y personas mayores, ha sido una reivindicación que histórica que, al fin, parece que se hará realidad. El Ayuntamiento ha reservado esta partida en detrimento de la financiación de otros proyectos al considerar la adquisición "prioritaria".

Martínez aseguró el pasado agosto en una visita a Son Sardina que la compra se llevaría a cabo "en breve" y que, si no se llegaba a un acuerdo con la propiedad, "el terreno se expropiará". Sin embargo, pasaron los meses. La pancarta de la inmobiliaria, que vende el solar por 180.700 euros, seguía en la verja del solar de Can Pesquet, y los vecinos empezaban a impacientarse. De hecho, hay que recordar que el pleno de Cort ya acordó en 2024 adquirir estos terrenos.

La plaza de Son Sardina lleva siendo un motivo de discordia entre la Iglesia y los vecinos desde hace años. / Pere Morell

Polémica con la iglesia

La falta de espacios públicos en Son Sardina generó en los últimos años una creciente tensión entre los vecinos y el exdiácono del pueblo, Xisco Nadal, debido a la negativa de este último a ceder la Plaça Monsenyor Mairata para la celebración de las fiestas de la barriada. Un conflicto en el que incluso tuvo que mediar el Obispado de Mallorca para garantizar la cesión temporal del espacio a los vecinos. Finalmente, el Obispado de Mallorca apartó a Xisco Nadal como responsable de la parroquia de Son Sardina, cargo que ocupaba desde hacía siete años.

Aunque la Plaça Monsenyor Mairata ha sido tradicionalmente utilizada por los sardiners para sus actividades, no se trata de un espacio público, sino de un terreno propiedad de la Iglesia. En los dos últimos años, el conflicto alcanzó su punto más crítico, cuando las fiestas del pueblo estuvieron a punto de no celebrarse por la falta de un espacio adecuado. Durante años, la plaza fue cedida por la Iglesia al Ayuntamiento en virtud de un convenio que expiró hace dos años, tras los 30 años estipulados. Desde entonces, el espacio ha pasado a ser de uso exclusivo de la parroquia.

La futura construcción de una plaza pública propia permitirá zanjar de raíz estas polémicas con la Iglesia, que se repiten año tras año.

Boulevard de sa Riera

La comisión de Cuentas ha aprobado otras modificaciones de los presupuestos. Además de la compra del solar de Can Pesquet, destinará un millón de euros para la redacción del proyecto de reforma de la plaza Major.

PSOE, Més per Palma y Podemos, por su parte, han criticado que el Consistorio "renuncie" a financiar otros proyectos como la finalización del boulevard del parc de sa Riera, la reforma de la cubierta del mercado de Pere Garau o actuaciones para adaptar al torrent Gros al cambio climático.

La regidora de Hacienda, Mercedes Celeste, ha asegurado que todas esas intervenciones recibirán la financiación necesaria.