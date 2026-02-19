La comisaría de la Policía Nacional en Playa de Palma se traslada hasta final de año

La comisaría de la Policía Nacional en la Playa de Palma, en la calle Marbella, está siendo sometida a una gran reforma que se prolongará hasta finales de año. Por este motivo, los agentes se trasladarán a un edificio municipal situado en el número 11 de la avenida de América, donde durante los próximos meses se instalará la oficina de denuncias.

Según ha informado la Policía Nacional, las obras se acaban de iniciar y está previsto que se prolonguen durante unos diez meses. La reforma será integral y afectará a todos los despachos, la oficina de denuncias, calabozos, baños, garaje y vestuarios. La oficina de denuncias atenderá a los ciudadanos en el edificio de la avenida de América entre las ocho de la mañana y la medianoche .

La Policía Nacional seguirá prestando servicio en el distrito de Playa de Palma gracias a la colaboración del Ajuntament de Palma y de la Policía Local y las unidades de Seguridad Ciudadana seguirán patrullando las calles del distrito con normalidad, ha incidido el cuerpo.