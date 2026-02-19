Los astilleros e industrias náuticas del Puerto de Palma afirman que su traslado al Dique del Oeste será positivo si ganan espacio

Los astilleros y el sector industrial náutico, 800 empresas formadas por 5.000 trabajadores y una facturación anual de 1.100 millones de euros, afirman que su futuro traslado al Dique del Oeste, previsto en la reforma del puerto de Palma y que ya ha salido a concurso, será positivo si ganan espacio.

"La competitividad del sector dependerá de que el nuevo espacio no solo replique las condiciones actuales, sino que permita mejorar la capacidad operativa y consolidar el posicionamiento internacional de Palma como hub de referencia en el Mediterráneo".

Esta fue una de las principales conclusiones de la reunión que ayer celebró el sector náutico industrial en la Cámara de Comercio de Mallorca, en una sesión informativa organizada por Balearic Marine Cluster, para analizar el plan maestro de la reforma del puerto de Palma, que traslada los astilleros y toda la industria náutica al Dique del Oeste. Concentra toda la actividad de los cruceros, con 500 escalas anuales y dos millones de pasajeros, en el muelle de Poniente. Y traslada los ferris al Dique del Oeste y los muelles de Poniente y Pelaires. De este modo, libera toda la superficie de los muelles comerciales y del Contramuelle-Mollet para abrirla a la ciudadanía.

"Nuestro objetivo es garantizar que el proceso de reordenación preserve y refuerce la capacidad industrial del puerto de Palma", ha señalado Pedro Suasi.

Durante el acto, Balearic Marine Cluster ha trasladado al sector industrial los requisitos técnicos que, durante el transcurso de las reuniones previas con la Autoridad Portuaria de Baleares, se han solicitado para el nuevo espacio de reparación del Dique del Oeste, entre ellos la necesidad de garantizar superficies, capacidad de varada, lámina de agua, metros lineales de atraque y espacios de talleres iguales o superiores a los del plan anterior.

Los nuevos edificios, zonas verdes, paseos y áreas recreativas del Constramuelle Mollet, Moll Vell y muelles comerciales / Xisco Alario

Seguridad operativa y protección frente al mal tiempo en el Dique del Oeste

Al mismo tiempo, se ha puesto el foco en aspectos críticos que pueden surgir en la nueva ubicación, como la seguridad operativa, la convivencia con otras actividades portuarias, la protección frente a las condiciones meteorológicas en un lugar más expuesto que los muelles comerciales o el Contramuelle-Mollet, la correcta planificación de accesos y transporte, o el bienestar de los trabajadores en la nueva ubicación.

Según subrayó Balearic Marine Cluster durante la reunión, el proceso de reforma del puerto de Palma prevé una reubicación progresiva de la actividad náutica industrial en el Dique del Oeste, distribuida entre el astillero del muelle de San Carlos y el futuro varadero propio del dique. No obstante, la entidad añadió, citando de nuevo a la Autoridad Portuaria, que el proceso todavía se encuentra en una fase temprana y aún deben definirse aspectos fundamentales, como la distribución de espacios, el análisis detallado del operativo del traslado, el impacto económico y medioambiental del mismo y la movilidad asociada, con el reto, además, de que dicha actividad industrial no se vea interrumpida.

Según ha afirmado el propio Balearic Marine Cluster, la sesión organizada en la Cámara de Comercio de Mallorca ha terminado con un turno abierto de ruegos y preguntas, reflejando el alto interés y el escepticismo del sector ante un proceso que será determinante para el futuro industrial del puerto de Palma en los próximos diez años.

La Autoridad Portuaria prevé tener al final del verano el proyecto ganador de la reforma del puerto de Palma, y en ese momento volver a consensuarlo con todos los grupos de interés. El presupuesto es de 240 millones y su ejecución está prevista.