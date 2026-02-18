El PSOE de Palma propone "renaturalizar" la avenida Adolfo Suárez con dunas y menos carriles para coches

El PSOE de Palma llevará al pleno de febrero una proposición para "renaturalizar y humanizar" el frontal marítimo que discurre a lo largo de la avenida Adolfo Suárez. Este tramo que va desde el camí de l'Escollera, a la altura de la Catedral, hasta el Palacio de Congresos, quedó fuera de la reforma del Passeig Marítim y los socialistas plantean una ambiciosa intervención que incluiría establecer un sistema dunar paralelo al mar, más zonas verdes y menos carriles para coches.

"La idea es que la ciudad se vuelva a encontrar con el mar. Se ha hecho en otras ciudades como París, cuando la alcaldesa socialista renaturalizó una autopista urbana que pasaba junto al Sena", ha explicado este miércoles Joan Ferrer, secretario de política municipal y modelo de ciudad de la Agrupación Socialista de Palma.

Recreación del proyecto a la altura de la Catedral. / PSOE Palma

"Queremos que los ciudadanos recuperen este espacio, generar más zonas verdes, mejorar la calidad del carril bici, reducir los carriles de circulación y más espacio para el transporte público. También pensamos en un cordón dunario para renaturalizar toda la zona", ha manifestado Ferrer.

La gestión de este frontal marítimo corresponde al Consell y a la Autoridad Portuaria, por lo que los socialistas quieren que el Ayuntamiento de Palma establezca un diálogo con estas dos administraciones para que les ceda este espacio. "Esto ahora es una autopista, no un espacio urbano, que además tiene un elevado nivel de siniestralidad. Proponemos que se continúe en este tramo la tendencia empezada con la reforma del Passeig Marítim", ha afirmado Ferrer.

Xisco Ducrós: "Recuperar un espacio hostil"

El portavoz del PSOE de Palma, Xisco Ducrós, ha indicado que esta iniciativa "se basa en la idea de la recuperación de un espacio hostil para la ciudad". El concejal ha señalado que este proyecto "permitirá a los vecinos reconectar con esta parte de la ciudad, que ahora es una zona de paso".

En este sentido, ha criticado que el alcalde Jaime Martínez "solo planea ocurrencias que nadie reclama como invertir más de cien millones de euros en el edificio de GESA o un Recinto Ferial".

Joan Ferrer y Xisco Ducrós, este miércoles en la avenida Adolfo Suárez. / PSOE Palma

"Reivindicamos el derecho a disfrutar la ciudad en condiciones respetuosas con el medio ambiente. Es una iniciativa "que ilusiona a los ciudadanos y mejora su calidad de vida", y ha instado al Ayuntamiento a que busque un acuerdo con la Autoridad Portuaria.