Una frutería de Palma se hace viral al enseñar todo lo que se puede comprar con 20 euros
El establecimiento reivindica el comercio local con un lote económico de producto fresco y, en su mayoría, de producción mallorquina
Una frutería de barrio en Palma ha logrado captar la atención de cientos de usuarios en redes sociales tras publicar el contenido de una compra completa por solo 20 euros. La iniciativa, impulsada por Can Tomeu, pretende demostrar que el comercio local no solo ofrece cercanía y calidad, sino que también puede resultar accesible para el bolsillo en un contexto de subida generalizada de precios.
El establecimiento ha compartido el desglose de un lote valorado en 20 euros: un kilo de patatas, un kilo de naranjas, un kilo de manzanas, un kilo de tomates, medio kilo de pimientos, medio kilo de aguacates, un kilo de kiwis, un mango, una ración de cacahuetes y un pan. Todo, por menos de lo que cuesta una cena en un restaurante en pleno 2026.
Comercio local y economía circular
El modelo de negocio de la frutería Can Tomeu se basa en el trabajo con payeses del campo mallorquín y proveedores cercanos, lo que contribuye a dinamizar la economía insular y a reducir intermediarios. Este enfoque, les permite mantener una relación directa con el producto y con el cliente, además de favorecer prácticas más sostenibles dentro de la economía circular de Mallorca. El negocio familiar, además, cuenta con envíos gratis y la posibilidad de hacer pedidos a través de su página web y por Whatsapp.
Aunque los pequeños empresarios reconocen que sus precios no siempre pueden competir con los de las grandes superficies, defienden que la calidad del producto fresco, el trato personalizado y el impacto positivo en el barrio constituyen un valor añadido que cada vez más consumidores tienen en cuenta.
