Cort iniciará las obras para regenerar es Carnatge y su litoral después del verano

La Junta de Govern ha aprobado este miércoles el expediente de contratación del contrato mixto de obras y servicios para la ejecución del proyecto de preservación y recuperación del medio natural de la zona de Es Carnatge y su litoral. Si se cumplen los plazos previstos, el Ayuntamiento espera que las obras puedan empezar después del verano.

Este proyecto, cuya primera fase fue aprobada anteriormente por un importe global de 2,2 millones de euros, tiene como objetivo principal la protección, restauración y puesta en valor ambiental de este entorno litoral, reforzando su conservación y mejorando su integración como espacio natural de referencia en el municipio.

El presupuesto base de licitación es de 2.224.530,57 euros (IVA incluido), de los cuales 1.256.030,62 euros proceden del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y el resto, 968.499,94 euros, se financia con recursos propios del Ayuntamiento de Palma.

Detalles del proyecto

El contrato, que se estructura en dos lotes diferenciados, tiene una duración estimada de 17 meses para el lote 1 y de 6 meses para el lote 2. El primer lote, a cargo del servicio de Parques y Jardines y con un presupuesto de 739.183 euros, se centra en la preservación natural, la restauración ambiental y la mejora de los espacios verdes de este espacio, actuando sobre más de 200.000 metros cuadrados.

En este sentido, contempla actuaciones dirigidas a restaurar el medio natural y el paisaje; conservar y recuperar su flora y fauna; eliminar especies invasoras; adecuar a la normativa el mobiliario urbano y los juegos infantiles en la zona urbana; y señalizar los itinerarios y recorridos interiores.

En cuanto al segundo lote, con un presupuesto de 1.485.347 euros, contempla actuaciones de renovación y mejora de la red de caminos interiores de es Carnatge, así como mejoras en el sistema de drenaje y en los accesos, cerramientos y mobiliario urbano de la zona.

Así, se renovará y ampliará el pavimento de los caminos interiores existentes, se mejorarán los cuatro accesos - Camí de Establecedores, otro en Camí de Can Pastilla y dos en calle Dentol- y se aplicará la correspondiente delimitación de los caminos que garantice la seguridad de los usuarios y la convivencia con el hábitat natural.

Cabe recordar que a esta primera fase del proyecto de preservación y recuperación del medio natural de es Carnatge se acompañará de una segunda, que implicará la recuperación del antiguo cuartel militar y la limpieza del fondo marino por valor de otros 2,2 millones de euros. Así, el proyecto global de mejora de Es Carnatge supondrá una inversión total de 4,4 millones de euros.