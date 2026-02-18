Cort cierra el jueves varios parques ante la alerta amarilla por fuertes vientos

El Ayuntamiento de Palma ha decidido cerrar varios parques el jueves ante la alerta amarilla prevista por fuertes vientos en la ciudad, con rachas que pueden llegar a 70 kilómetros por hora (km/h).

Según ha informado este miércoles Cort, el cierre preventivo se aplicará en los parques de la Ribera, Can Terrers y Bellver, así como en el Passeig Sagrera, y será efectivo desde las 6:00 horas del jueves hasta las 8:00 horas del día siguiente.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en alerta amarilla a Baleares por fuertes vientos que pueden llegar a los 70 km/h, salvo en el interior de Mallorca, donde el aviso se eleva a naranja por rachas de hasta 90 km/h.

En este contexto, el consistorio ha decidido cerrar de manera preventiva varios espacios públicos exteriores.