Cort cierra el jueves varios parques ante la alerta amarilla por fuertes vientos
El Ayuntamiento de Palma ha decidido cerrar varios parques el jueves ante la alerta amarilla prevista por fuertes vientos en la ciudad, con rachas que pueden llegar a 70 kilómetros por hora (km/h).
Según ha informado este miércoles Cort, el cierre preventivo se aplicará en los parques de la Ribera, Can Terrers y Bellver, así como en el Passeig Sagrera, y será efectivo desde las 6:00 horas del jueves hasta las 8:00 horas del día siguiente.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene en alerta amarilla a Baleares por fuertes vientos que pueden llegar a los 70 km/h, salvo en el interior de Mallorca, donde el aviso se eleva a naranja por rachas de hasta 90 km/h.
En este contexto, el consistorio ha decidido cerrar de manera preventiva varios espacios públicos exteriores.
- La nueva ley del litoral de Baleares permitirá la legalización del restaurante El Bungalow de Ciutat Jardí
- Sa Rua de Palma 2026: recorrido, horario, cortes de tráfico y desvíos de la EMT
- Palma abre la puerta a zoológicos, acuarios, atracciones o salas de fiesta en espacios públicos
- El saldo de la Tarjeta Ciudadana se trasladará a la Tarjeta Única de transporte a partir del 1 de abril "de forma automática"
- Carrefour Express inaugura un nuevo espacio en Palma: 3.000 referencias y 50 platos listos para consumir
- Los feriantes del Ram en Palma: 'Nos han subido los gastos de electricidad y transporte entre un 30 y un 40%”
- La Catedral de Mallorca a oscuras: Arrancan los cables de los focos que iluminan de noche la fachada del templo
- La Autoridad Portuaria de Baleares se abre ahora a estudiar alternativas para construir un parking en el Paseo Marítimo