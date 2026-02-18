El Ayuntamiento aprueba la contratación de tres drones para la Policía Local de Palma
La inversión está financiada con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y cuenta con un presupuesto máximo de licitación de 31.000 euros (IVA incluido)
La Junta de Govern ha aprobado la licitación de tres equipos de vehículos aéreos no tripulados (UAS o Unmanned Aerial System). Esta actuación cuenta con un presupuesto máximo de licitación de 31.828,67 euros (IVA incluido) procedente del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). Estos nuevos equipos se incorporarán a la Unidad de Drones (UDROP) de la Policía Local, y permitirán incrementar la efectividad en el trabajo que desarrolla el cuerpo policial en la vigilancia de los espacios públicos de concentración masiva de personas, especialmente durante las celebraciones de acontecimientos deportivos, fiestas y similares.
La eficacia de estos sistemas radica en su capacidad para monitorizar amplias zonas del territorio, hecho que no solo mejora las tareas de vigilancia y prevención, sino que también facilita la localización y el rescate de personas desaparecidas, especialmente en entornos marítimos, así como el apoyo a las unidades policiales en situaciones de emergencia de diversa naturaleza y a otras áreas municipales.
Tres lotes
El contrato se divide en tres lotes, correspondientes a diferentes tipologías de drones con capacidades específicas, incluyendo operaciones en condiciones meteorológicas adversas, vigilancia nocturna avanzada y actuaciones en espacios interiores.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Palma dota a la Policía Local de recursos tecnológicos avanzados que permitan mejorar la eficacia en el desarrollo de sus funciones y contribuir a garantizar una ciudad más segura.
