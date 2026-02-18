Aprobado el Plan de Gestión Sostenible del Agua de Palma para garantizar un uso eficiente de los recursos hídricos

La Junta de Govern ha aprobado este miércoles el Plan de Gestión Sostenible del Agua de Palma, que establece a corto y largo plazo un conjunto de inversiones y medidas para garantizar un uso eficiente, sostenible y equilibrado de los recursos hídricos del municipio. El teniente de alcalde de Medi Natural, Entorns Saludables, Mercats e Innovació y portavoz adjunto del equipo de gobierno municipal, Llorenç Bauzá de Keizer, ha subrayado que "se trata de una hoja de ruta clara, basada en la sostenibilidad, la eficiencia y la mejora en infraestructuras estratégicas, garantizando el abastecimiento de agua a largo plazo".

En este sentido, el Plan incluye diversas inversiones, principalmente por parte de la empresa municipal EMAYA, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de agua y reducir el consumo y las pérdidas mediante mejoras de eficiencia. Para ello, incorpora medidas orientadas al ahorro, la reutilización de aguas, la implantación de redes separativas, el drenaje urbano sostenible y la modernización de las infraestructuras hidráulicas.

El documento parte de un diagnóstico que analiza el contexto urbanístico y poblacional de Palma y evalúa los recursos disponibles —acuíferos, desalación, embalses y aguas regeneradas— con el objetivo de anticipar las necesidades presentes y futuras.

El Plan de Gestión Sostenible del Agua se estructura en tres bloques principales. El primero es el diagnóstico, que incluye el análisis del contexto urbanístico y poblacional, la evaluación de los recursos, la demanda actual y futura y los efectos climatológicos.

El segundo es el programa de medidas, que contempla la mejora de la red de suministro y la reducción de fugas, la separación de redes pluviales y residuales, el impulso del uso de agua regenerada, la implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible, medidas de eficiencia en el consumo, así como un plan de emergencia ante situaciones de sequía.

El tercer bloque es el sistema de seguimiento, que incorpora indicadores de control, un informe anual, la creación de una Comisión Municipal del Agua y la actualización periódica del plan. "El objetivo es que se trate de un documento vivo que se pueda ir mejorando año tras año con información actualizada", ha explicado el portavoz.

Bauzá de Keizer ha detallado algunas de las actuaciones más destacadas, entre ellas la futura planta desaladora de Palma, que permitirá aportar hasta 36 hectómetros cúbicos anuales y reforzar la garantía de abastecimiento; el Pla Municipal de Recerca d’Aigües Subterrànies de Palma (PIAP), que permitirá una mejor gestión de los acuíferos; la renovación de las conducciones de la red de transporte para reducir pérdidas; y las mejoras en el tratamiento y almacenamiento del agua.

En esta línea, el regidor ha recordado la construcción de la EDAR II, que aumentará la capacidad de depuración en el municipio hasta los 90.000 metros cúbicos diarios.

El Plan establece además la creación de una Comisión Municipal del Agua, integrada por representantes políticos, técnicos de EMAYA y representantes de organizaciones sociales, que velará por el cumplimiento de los objetivos y supervisará las inversiones.

Un plan municipal propio

En cuanto al seguimiento, el documento fija indicadores de control y un informe anual que evaluará la ejecución de las medidas, el grado de cumplimiento de los objetivos y la eficiencia de las actuaciones, además de proponer nuevas acciones si fuera necesario.

“El Plan de Gestión Sostenible del Agua representa una iniciativa estratégica para Palma que permitirá garantizar un uso eficiente y sostenible del agua”, ha concluido el portavoz, quien también ha subrayado que "este plan constituye un avance clave para planificar de manera responsable este recuerso esencial".

El documento, aprobado este miércoles por la Junta de Govern, responde a la obligación legal derivada del Plan Hidrológico de las Illes Balears, aprobado mediante el Real Decreto 49/2023, que establece que todos los ayuntamientos deben redactar su propio plan municipal de gestión sostenible del agua.