El suelo rústico de Palma esquiva el cemento: Cort renuncia a construir en las áreas de transición

No habrá cemento en el suelo rústico de las áreas de transición de Palma. Ni en los núcleos tradicionales, ni más allá. El regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, ha subrayado este martes que el Ayuntamiento no se plantea desarrollar estas hectáreas hasta no haber agotado todos los solares urbanizables de la ciudad incluidos en los Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE) y que prevén la construcción de unas quince mil viviendas, la mitad de ellas de precio limitado.

El concejal ha descartado esta opción al ser preguntado por una proposición que Vox llevará al pleno de febrero para que se desarrollen ya las áreas de transición de Palma, una posibilidad que tienen todos los municipios de más de veinte mil habitantes gracias al decreto urbanístico que el Govern balear aprobó el pasado julio.

"El equipo de gobierno ha tenido, y tiene, el mismo criterio. Vox empezó diciendo que las áreas de transición iban después del desarrollo de los urbanizables, y ahora han cambiado de opinión. Nosotros siempre hemos mantenido la misma opinión. Tal como aparece en el artículo 12 de la ley, para desarrollar las áreas de transición, primero es necesario un informe en el que se detalle por qué no podemos desarrollar antes los urbanizables. Y nosotros ahora estamos centrados en el desarrollo de los urbanizables y en que haya en torno a quince mil nuevas viviendas: más de la mitad de ellas de precio limitado y otra parte de protección oficial", ha destacado Fidalgo.

El regidor ha avanzado asimismo que el PP votará en contra del texto de Vox, por lo que no saldrá adelante porque tampoco contará con el respaldo de la oposición de izquierdas.

"Nos centramos en favorecer la implementación de vivienda accesible de manera rápida en Palma. Y de acometer la construcción de las primeras 166 viviendas de alquiler limitado que ya están licitadas. Y de licitar cuanto antes las 807 que sumarán los suelos dotacionales. Esa es nuestra hoja de ruta, y no hay ninguna circunstancia que dé lugar a que cambiemos de opinión", ha argumentado Fidalgo.

Hasta el momento el Ayuntamiento de Palma había descartado urbanizar las áreas de transición de los llamados núcleos tradicionales (Son Sardina, Establiments o Secar de la Real), pero se había mostrado ambiguo con respecto a la posibilidad de desarrollar otros suelos no incluidos en esta categoría. Este martes Fidalgo ha sido contundente al señalar que no se construirá en ningún suelo rústico, al tiempo que ha afirmado que Urbanismo no llevará al pleno ninguna normativa al respecto. "Ni está, ni se le espera", ha subrayado el regidor.

"Estamos acometiendo el Plan de Choque de Vivienda y la posibilidad de desarrollar los PRES. Todo lo demás, ahora y en este momento, son fuegos artificiales", ha añadido.

Sobre las críticas de Vox

Por otro lado, Fidalgo ha respondido a las críticas del líder de Vox, Fulgencio Coll, que el lunes se mostró "muy frustrado" con la política de vivienda del Consistorio este mandato. "A mí nunca me ha dicho nunca tal cosa. En los últimos ocho años, en Palma, se facilitó por parte del Ayuntamiento la construcción de 75 viviendas", ha señalado en alusión a las dos últimas legislaturas de izquierdas.

"Ahora ya tenemos licitadas 166, y en breve licitaremos siete solares dotacionales. Son proyectos reales que vamos a acometer esta legislatura. Y además el Ayuntamiento construirá por primera vez las viviendas de protección que quedaron desiertas en la primera fase del Plan de Choque",

Nosotros le contamos la verdad a la gente, somos serios y honestos. Y acometemos nuestros planes con mucha seriedad"