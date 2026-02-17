Palma concede la primera licencia urbanística con la intervención de una empresa privada

"Es un hito y un paso muy importante para la ciudad". El regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, ha celebrado este martes la concesión de una licencia urbanística con la intervención, por primera vez, de una Entidad de Colaboración Urbanística (ECU). Urbanismo ha abierto la puerta a estas empresas privadas para descargar de trabajo a sus técnicos y agilizar notablemente los plazos. El concejal ha subrayado que la citada licencia, para la construcción de una vivienda unifamiliar, se ha tramitado "en un plazo de un mes", cuando los tiempos normales son entre nueve y doce meses.

"Se trata de un paso importante en el proceso de modernización y agilización administrativa impulsado con el objetivo de reducir plazos y ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía", ha manifestado el concejal. La implantación de esta figura es posible gracias a la Ley de Simplificación Administrativa aprobada por el Govern balear, que habilita a los ayuntamientos a incorporar este instrumento de colaboración. "En aplicación de este marco normativo y en coherencia con nuestra voluntad municipal de agilizar los procedimientos, el Ayuntamiento de Palma ha podido dar este paso", ha afirmado el regidor. "Ponemos una pica en Flandes", ha añadido.

"Estamos ante una reducción muy significativa de los tiempos de tramitación", ha expresado Fidalgo, señalando que el plazo para las licencias tramitadas mediante esta fórmula oscila, con carácter general, entre uno y tres meses. Las ECU son entidades privadas habilitadas para colaborar con la administración. Las personas interesadas pueden hacer uso de esta figura, que emitirá los certificados de conformidad urbanística correspondientes. Estos serán asumidos por Cort e incorporados al expediente administrativo, siendo la decisión final de otorgar o denegar una licencia exclusivamente de competencia municipal.

Esta medida de agilización se suma a otras ya puestas en marcha por el Consistorio, como la eliminación de la cita previa, la implantación del visor de Urbanismo o la reciente modificación del Plan General que ha permitido desbloquear proyectos urbanísticos condicionados hasta ahora a la finalización de la EDAR II.

Para Fidalgo, el Ayuntamiento de Madrid es un ejemplo a seguir. "Allí siete de cada diez licencias se tramitan a través de una ECU. Y hoy los plazos de concesión de licencias urbanísticas están parejos a los tiempos que manejan las ECUS", ha indicado.

En estos momentos hay cuatro ECUS registradas para colaborar con la administración. "Es un hito y un paso muy importante para la ciudad de Palma", ha destacado el concejal. "Implica un cambio de mentalidad de los funcionarios, que al principio no estaban familiarizados con estas entidades", ha añadido.

PSOE: "Quien pueda pagar se saltará la cola"

El PSOE de Palma, por su parte, ha puesto en duda que esta primera licencia con intervención de una ECU se haya tramitado en tan poco tiempo. "El PP miente cuando asegura que han concedido esta licencia en sólo un mes. La realidad es otra; el registro de entrada del proyecto es de julio de 2025, es decir, hace siete meses, cuando iniciaron el trámite en Urbanismo", han señalado los socialistas.

"Cuestionamos este sistema de concesión de licencias a través de ECUS porque beneficia a aquellos que más tienen: quien pueda pagarlo, se saltará la cola de Urbanismo. Y, quien no, tendrá que esperar turno. Que la primera licencia que se haya otorgado con este sistema sea para un chalet unifamiliar de 200 metros cuadrados construidos y con un coste sólo de construcción de 400.000 euros demuestra que la medida beneficiará a la gente que puede pagarse una casa que superará con creces el millón y medio de euros en el mercado inmobiliario. Urbanismo al mejor postor", ha criticado el PSOE.