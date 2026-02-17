El nuevo Parc Verd de Llevant podrá canalizar más de 12.000 toneladas de residuos al año

El nuevo Parc Verd del Districte de Llevant afronta la fase final de sus obras para dar servicio a más de 92.200 hogares y canalizar unas 12.000 toneladas de residuos anuales a partir de finales de marzo.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha visitado este martes las instalaciones situadas en la calle Son Pobanya que darán cobertura a casi 220.000 residentes de barrios como el Molinar, Pere Garau o es Rafal, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El proyecto cuenta con una inversión de 1,8 millones de euros financiada en un 65 % con fondos europeos Next Generation para facilitar la gestión de residuos domésticos peligrosos que no pueden depositarse en los contenedores habituales.

Martínez ha destacado que este tercer recinto de la ciudad, que se suma a los de Son Castelló y Sant Jordi, permitirá incrementar la recogida de residuos un 12 % y reducir los riesgos medioambientales.

La infraestructura ocupa una superficie de 5.277 metros cuadrados y dispone de muelles de carga, una caseta de control y espacios específicos para la recogida de aparatos eléctricos y neumáticos pequeños.

El alcalde ha remarcado que la apertura del centro permitirá descongestionar los puntos verdes actuales y mejorar los datos de reciclaje en una de las zonas más densamente pobladas de la ciudad.

El equipamiento facilitará el tratamiento de materiales de construcción, productos tóxicos como barnices o disolventes y aceites usados para fomentar la reutilización en el entorno urbano.

Los parques verdes de Palma están a disposición de los residentes empadronados en el municipio y mantienen un horario de apertura todos los días de la semana de 8:00 a 20:00 horas.