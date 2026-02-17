Mejoran de la accesibilidad y la eficiencia energética en la barriada de Son Oliva

El área de Infraestructuras, Accessibilidad y Polígonos Industriales del Ayuntamiento de Palma ha ejecutado diversas actuaciones de mejora en el barrio de Son Oliva, en el marco del Plan Renove municipal impulsado en la zona, con una inversión total hasta el momento de 603.029 euros. Entre las intervenciones ya finalizadas destacan las actuaciones de renovación de aceras y pavimento en las calles Francisco Asenjo y Cruells.

En la primera, con un presupuesto de 78.000 euros, se han renovado 530 metros cuadrados de pavimento y se han adaptado las aceras a la normativa vigente en materia de accesibilidad. Además, se ha intervenido en las aceras interiores del parque y en las situadas frente al mismo, y se han reubicado y renovado los alcorques, ya que su disposición anterior dificultaba el tránsito peatonal.

En el caso de la calle Cruells, las actuaciones han supuesto una inversión de 113.372 euros. En concreto, se ha actuado sobre una superficie total de 810 metros cuadrados, renovando aceras y pavimento, y sustituyendo más de 200 metros lineales de bordillo. Asimismo, se han mejorado los alcorques existentes, se ha optimizado la evacuación de aguas pluviales y se han adaptado las jardineras de la zona.

A estas mejoras se suma la modernización del alumbrado público en las calles Jacinto Verdaguer, Eusebi Estada y Tomás Luis de Victoria, donde, con una inversión total de 411.657 euros, se está llevando a cabo la sustitución de 556 puntos de luz por tecnología LED: 406 en Jacinto Verdaguer y Eusebi Estada, y otros 150 en Tomás Luis de Victoria.