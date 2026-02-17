Llega el Mes del Empleo de PalmaActiva con más de 1.200 ofertas de trabajo: "Es una oportunidad para salir del pozo"

"He trabajado en cocina y en limpieza. Vine buscando un futuro mejor para mis hijos y no es fácil empezar de cero. Que haya empresas reunidas en un mismo lugar nos ahorra tiempo y dinero en desplazamientos, es una oportunidad para salir del pozo".

Las palabras de una mujer procedente de Ecuador resumen el sentir general de la jornada celebrada en las oficinas de PalmaActiva. La agencia de ocupación ha puesto en marcha una nueva edición del Mes del Empleo, una iniciativa impulsada por el Ajuntament de Palma que permitirá poner en contacto directo a personas en búsqueda activa de trabajo con 36 empresas que ofertan un total de 1.253 puestos.

El programa se desarrolla desde este 16 de febrero hasta el 20 de marzo en un total de 19 jornadas diseñadas para agilizar los procesos de selección mediante entrevistas presenciales entre candidatos y responsables de recursos humanos.

Entre los asistentes se encontraban perfiles muy diversos, muchos con trayectorias marcadas por la inestabilidad laboral y la dificultad de acceder a contratos estables.

María Fernanda, llegada a Mallorca hace años desde Colombia, valoró la oportunidad de mantener un contacto directo con las empresas durante la jornada celebrada en PalmaActiva. "He trabajado en limpieza y cuidando personas mayores. Que podamos hablar directamente con las empresas nos da más confianza", explicó. La mujer añadió que, en ocasiones, "enviar currículums no sirve de nada", pero que en la agencia "al menos te escuchan".

Llega el Mes del Empleo de PalmaActiva con más de 1.200 ofertas de trabajo. / B.Ramon

También acudió Mamadou, de 35 años (nombre ficticio), que lleva varios meses buscando empleo estable. Se enteró del Mes del Empleo a través de un amigo y acudió con la esperanza de conseguir un contrato: "Es importante que existan estas oportunidades porque no siempre tenemos contactos. Ojalá salga algo".

Youssef comparte con Mamadou la dificultad añadida que supone no contar con una red de contactos y subraya la importancia de este tipo de iniciativas para quienes han llegado recientemente a la isla. "Cuando no conoces a nadie, todo cuesta más. Estos encuentros te dan al menos una oportunidad de demostrar que quieres trabajar", afirmó.

Próximas jornadas

Las sesiones tienen lugar en la sede de PalmaActiva, en la calle Socorrs, 22, en horario de 9.00 a 14.30 horas, con distintos turnos de entrada. Las empresas participantes asisten un solo día y deben ofrecer un mínimo de diez vacantes para 2026. Además, están obligadas a realizar una entrevista breve a cada candidato y a disponer del número adecuado de entrevistadores en función de las inscripciones.

En la primera jornada participaron Barceló Hotels y Helios Hotels, que realizaron entrevistas a cerca de 350 personas.

El calendario de los próximos días incluye la participación de Polarier y Voldis (martes 17); Kairos y Matas y Campins Suministros (jueves 19); y Proa Group y Record Go (viernes 20).

Las personas demandantes de empleo deben realizar una inscripción independiente para cada jornada en la que deseen participar y acudir dentro del turno reservado. En caso de que queden plazas disponibles, es posible formalizar la inscripción en el mismo momento utilizando los ordenadores habilitados por la organización.