Jaime Martínez sobre las expectativas de Fulgencio Coll de aspirar a la alcaldía de Palma: "Es ciencia ficción"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha evitado entrar en un intercambio dialéctico con Fulgencio Coll, que el lunes apuntó a la alcaldía en caso de que Vox sume más regidores en las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán en 2027. "Estoy centrado en hacer un proyecto de ciudad como toca y en resolver los problemas de los ciudadanos. Entiendo que los partidos de la oposición estén en clave electoral y es lo que les toca. Yo estoy centrado en hacer una ciudad más moderna, limpia, segura, con proyectos transformadores y más vivienda", ha manifestado después de visitar el nuevo Parc Verd de Llevant.

Martínez ha señalado que de cara a esos comicios "el único candidato claro que hay soy yo y no entraré a debatir futuribles", y ha puesto de manifiesto que en este momento "no hay candidatos de otros partidos: ni de Vox, ni del PSOE, ni de Més". "Antes de las elecciones de 2023 ya dije que todo lo que se hablaba era ciencia ficción. Pues digo lo mismo: estamos centrados en gobernar y en cumplir con nuestro programa de gobierno. Y entiendo que en 2027 seguiremos transformando la ciudad", ha manifestado.

Asimismo, el primer edil se ha defendido de las críticas de Coll a las políticas de vivienda que está llevando a cabo el PP esta legislatura. "El equipo de gobierno está avanzando en los temas de vivienda, como dijimos. Acabaremos la legislatura con unas mil viviendas de alquiler de precio limitado en marcha o licitadas fruto del Plan de Choque. También se están reduciendo plazos en la concesión de licencias y se están impulsando al máximo los Proyectos Residenciales Estratégicos. Ya hay cuatro presentados: Son Puigdorfila, Son Güells, Son Cladera y Cas Pastors. Supondrán unas 500 viviendas de alquiler y venta a precio limitado, además de venta libre y un porcentaje de vivienda de protección pública", ha afirmado.

"Coll debe estar desilusionado"

En este sentido, Martínez ha atribuido la frustración del líder de Vox a que "debe estar desilusionado porque no participa en el desarrollo de estos proyectos y lo entiendo". Y ha sacado pecho por su gestión: "No ha habido ninguna legislatura en la que se haya avanzado tanto en vivienda y en posibilitar que esos urbanizables paralizados desde hace 20 o 25 años puedan ser una realidad. Pero las cosas no son de un día para mañana, eso se piensa cuando no se gobierna y no se conocen los plazos", ha indicado.

"Estoy convencido de que, comparativamente a lo que se ha hecho en los últimos treinta años, va a ser la mejor legislatura en vivienda", ha añadido Martínez.