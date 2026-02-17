Cort da el visto bueno a la ampliación de la tienda Bershka de Avenidas de Palma

La gerencia de Urbanismo celebrada este martes ha dado el visto bueno a un proyecto de ampliación de la tienda Bershka situada en la Avenida Alexandre Rosselló. Este trámite es necesario antes de trasladar la documentación a la dirección general de Comercio del Govern para tramitar la autorización de gran establecimiento comercial, una categoría en la que este popular establecimiento entrará al incrementar su superficie destinada a la venta.

"Es un expediente de ampliación de la tienda de Avenidas. Aumenta la superficie de venta con una nueva distribución dentro del mismo local. Eso la convierte en una gran superficie, por eso necesita de una autorización sectorial de la dirección general de comercio del Govern", ha explicado el regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo.

Ese expediente favorable del Ayuntamiento realizado por los servicios jurídicos incorpora informe de actividades, obras, movilidad e infraestructuras para conseguir esa autorización de gran establecimiento comercial. Esta cadena de tiendas especializada en moda juvenil del imperio Inditex abrió este local comercial en octubre de 2022.

Son Simonet

Del mismo modo, Urbanismo también ha aprobado la demolición de dos construcciones en el antiguo cuartel de Son Simonet, donde está prevista la construcción de doscientos pisos. Se trata de un nuevo paso antes de que la promotora arranque con la edificación de este complejo residencial con acceso desde la carretera de Valldemossa.

En 2024 el Ayuntamiento de Palma ya aprobó de forma definitiva el proyecto de urbanización, incluyendo la dotación de los servicios básicos de la red de agua potable, saneamiento y pluviales, telecomunicaciones e iluminado público.

Las viviendas contarán con pisos de 2, 3 y 4 dormitorios, algunas de una habitación, zonas comunes con piscina, terrazas y un aparcamiento subterráneo. También habrá zonas verdes y locales comerciales en la planta baja, integrando el entorno histórico con la nueva construcción .