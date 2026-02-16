Vox Palma pide al Ayuntamiento que prohíba el burka en edificios municipales

Vox Palma llevará al pleno municipal del 26 de febrero una proposición para prohibir el uso del burka o cualquier prenda que oculte el rostro "de forma integral" para acceder a dependencias municipales. Una medida que el grupo vincula a la seguridad, la verificación de identidad y el normal funcionamiento de los servicios públicos.

En el texto, Vox sostiene que los edificios municipales son espacios en los que se realizan trámites con efectos jurídicos, se atiende presencialmente a la ciudadanía y se gestionan datos personales, por lo que considera "funcionalmente imprescindible" que, en determinados servicios, se pueda identificar visualmente el rostro.

La iniciativa define como "ocultación integral" aquella producida por prendas o atuendos que impidan total o sustancialmente la identificación facial e incluye, "a título meramente enunciativo", el niqab, el burka u otras prendas equivalentes. Según la proposición, la medida no se plantea como una restricción vinculada a una religión concreta, sino como una condición "objetiva" aplicable a cualquier prenda —"religiosa o no"— con el mismo efecto de ocultación.

Fulgencio Coll, este lunes en el Ayuntamiento de Palma. / Manu Mielniezuk

"Tanto Vox como el PP lo tienen clarísimo. Hacemos lo que ha hecho Francia y otros países. Por seguridad y para romper el símbolo de esclavitud y sumisión de la mujer dentro del mundo islamista. Yo creo que la mayoría de ciudadanos apoya esta medida", ha argumentado este lunes el portavoz de Vox, Fulgencio Coll.

Entre los acuerdos que Vox pide al pleno, figura no permitir el acceso o la permanencia en dependencias municipales a personas con prendas que oculten total o parcialmente el rostro, con independencia del "origen, motivación o significado" de la prenda. El texto contempla excepciones cuando existan supuestos acreditados por razones médicas, motivos de salud pública o exigencias de seguridad laboral.

No afecta a la vía pública

La proposición subraya además que la regulación no se extendería a la vía pública, ámbito en el que el Ayuntamiento "carece de competencia" para imponer restricciones generales de vestimenta, y aclara que no afectaría a símbolos o prendas que no oculten el rostro.

Por último, Vox solicita encargar a los servicios jurídicos municipales la redacción de un reglamento o norma interna que desarrolle la medida y reclama que la regulación tenga “publicidad suficiente” en accesos y canales municipales.

Esta proposición va en la línea de la que el PP de Balears aprobó la semana pasada con Vox para que el Parlament exija al Gobierno de España prohibir el uso del burka en espacios públicos de Baleares. Los populares defendieron su propuesta alegando que el velo islámico integral no es más que "una cárcel de tela" para la mujer.