Palma es la tercera ciudad española más cara para comprar un garaje y Baleares, la segunda comunidad autónoma

Palma continúa en el podio de los ránkings más caros para adquirir inmuebles. Es la tercera ciudad española que tiene un precio medio más alto para comprar un garaje por detrás de Cádiz y San Sebastián, según un estudio de Fotocasa. Su coste es de 24.509 euros tras encarecerse un 1'8% respecto a 2024. Y, por otra parte, las Islas Baleares mantienen su tendencia alcista tras subir un 5'5% colocándose en el segundo puesto nacional de las comunidades autónomas para hacerse con uno.

Activo casi de lujo

"Mientras en Madrid o Barcelona vemos ajustes a la baja en barrios específicos como Fuencarral o Sant Andreu, en ciudades como Cádiz o Donostia la escasez de oferta mantiene los precios por encima de los 25.000 euros, convirtiendo el garaje en un activo casi de lujo", asegura María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa. Es una afirmación que se prolonga en el caso de Palma que, aunque todavía no alcanza de media los 25.000 euros, sí deja ofertas de aparcamiento por encima de los 200.000 euros en algunos barrios de la ciudad.

"Aunque el precio de los garajes sigue su tendencia al ascender por quinto año consecutivo, 2025 marca un punto de inflexión con la subida más moderada del último lustro (1,7%). Estamos ante una clara estabilización del mercado tras el fuerte repunte de 2024", asegura Matos. Sin embargo, las Islas Baleares, que sí suben a un ritmo más bajo que el año pasado, continúan en los primeros puestos de encarecimiento.

Ránking de comunidades autónomas

Las 13 comunidades en las que el precio de los garajes se ha incrementado son: Canarias (20,4%), La Rioja (10,5%), Región de Murcia (7,0%), Castilla y León (6,7%), Madrid (6,2%), Baleares (5,5%), Galicia (5,4%), Cantabria (5,3%), Comunitat Valenciana (4,5%), Andalucía (3,3%), Extremadura (1,1%), Castilla-La Mancha (0,9%) y Navarra (0,6%). Por otro lado, en cuatro comunidades se producen descensos anuales en el precio de los garajes y son: Aragón (-5,5%), Asturias (-4,1%), País Vasco (-2,2%) y Cataluña (-0,8%).

Baleares, a un paso del País Vasco

En cuanto a los precios en 2025, las Islas Baleares se colocan en el segundo lugar más caro solo por detrás del País Vasco, aunque la distancia se reduce. El País Vasco sigue liderando con un coste medio de 20.635 euros, Baleares ocupa el segundo puesto con 19.712 euros, seguida de Cantabria, que con 17.522 euros, cierra el podio. Galicia con 16.517 euros, Andalucía con 15.561 euros, Canarias con 15.520 euros y Castilla y León con 15.413 euros son las comunidades autónomas que tienen un precio medio superior a los 15.000 euros.

Por otro lado, las comunidades autónomas más económicas para comprar un garaje son Castilla-La Mancha con 9.876 euros y Región de Murcia con 9.792 euros.