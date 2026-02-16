Fulgencio Coll sobre un pacto postelectoral para dar la alcaldía de Palma a Vox y el Govern al PP: "Es una posibilidad"

El líder de Vox en Palma, Fulgencio Coll, ha manifestado este lunes que se muestra dispuesto a repetir como candidato a la alcaldía en las elecciones municipales que se celebrarán en 2027. Y, en caso de que las urnas den a su grupo municipal más regidores que ahora, ha abierto la puerta a un pacto con el PP para que el Ayuntamiento acabe en manos de Vox a cambio de que Marga Prohens siga como presidenta del Govern.

"Esto es un juego de tronos. Es una posibilidad. Yo estoy disponible y se negociará igual que ahora se negocia en Extremadura y en Aragón", ha subrayado Coll. En caso de que su partido obtenga un incremento notable, se ha atrevido a subir su apuesta: "No soy mago, pero podría ser a la inversa: dejarle al PP la alcaldía de Palma y el Govern al candidato que presente Vox. Dependerá de los resultados", ha destacado.

En todo caso, descarta compartir la vara de manda con el PP, una fórmula que ensayó la izquierda la pasada legislatura cuando el socialista José Hila y el ecosoberanista Antoni Noguera se alternaron en la alcaldía: "Vox no juega a compartir. O gobernamos, o no gobernamos".

"Sigo disponible"

Coll ha indicado que volverá a optar la alcaldía de Palma en caso de que el partido en Madrid se lo pida. "Me encuentro bien. Los míos me dicen que siga y estoy disponible. Pero eso lo decidirá el partido. Yo me metí aquí para mejorar el Ayuntamiento. Y a cambio de nada: ni honor, ni gloria, ni dinero. He venido a empujar un proyecto para que Palma sea mejor de la que encontramos", ha subrayado.

"Sigo disponible. Pero quien decidirá el candidato es el comité ejecutivo nacional. Si el candidato es Fulgencio bien, y si no aplaudiré al candidato que elijan ellos", ha indicado.

El líder de Vox en Palma ha recordado la progresión de su partido desde 2019, cuando entró en el Consistorio con cuatro regidores. "En 2023, con cinco mil euros de presupuesto, sacamos seis concejales, muy cecra de siete. El objetivo de 2027 es ir a por los ocho, lo que nos dará una posición más convincente", ha manifestado.