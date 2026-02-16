Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Denuncian el aumento de episodios de acoso laboral en la empresa Emaya

El sindicato, que acusa de esta situación a mandos intermedios, exige a la empresa de Palma que investigue las denuncias y tome medidas para solucionar el problema

El sindicato denuncia un aumento de las bajas laborales en Emaya

El sindicato denuncia un aumento de las bajas laborales en Emaya / Ajuntament de Palma

J.F. Mestre

El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado públicamente la complicada situación laboral que está atravesando la empresa municipal Emaya, que se traduce en episodios de acoso a determinados trabajadores. Esta denuncia se basa en los testimonios de diferentes empleados de la empresa en distintos servicios que presta Emaya en la ciudad de Palma.

Según se detalla en un comunicado, CC OO asegura que, antes de dar a conocer públicamente la situación, los representantes sindicales han intentado canalizar las incidencias a través de los mecanismos internos. Se han mantenido reuniones con la dirección política de la empresa, “sin que se hayan adoptado soluciones eficaces”.

El sindicato teme que estos incidentes que narran los empleados podrían incluso ser constitutivos de acoso laboral, que se traduce en aislamiento profesional, trato inadecuado y presión continuada por parte de determinados mandos intermedios. “Estas situaciones estarían teniendo un impacto directo en la salud psicosocial de la plantilla, reflejado en un aumento de bajas laborales por ansiedad y estrés, así como solicitudes reiteradas de cambio de centro de trabajo”, asegura el sindicato.

CC OO también advierte que se están adoptando decisiones de organización interna que podrían estar vulnerando el convenio colectivo, así como la normativa sobre prevención de riesgos laborales. Esta situación estaría desencadenando en un clima de tensión, que afecta a la plantilla, pero que después se traslada a un mal funcionamiento del servicio público que presta Emaya.

Esta situación que se denuncia en el comunicado ha sido trasladada a los jefes de la empresa, “sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas estructurales suficientes para revertir la situación”.

Ante esta falta de soluciones, la sección sindical ha exigido a la dirección de Emaya la apertura inmediata de una investigación independiente, mediante una auditoría externa que evalúe el clima laboral y analice los casos denunciados.

También se reclama la adopción de medidas cautelares cuando existan denuncias formuladas y fundamentadas. Y, por último, se exige el refuerzo efectivo de los protocolos de prevención del acoso, garantizando la confidencialidad, así como la ausencia de represalias para quienes comuniquen estos episodios.

El sindicato asegura que no se trata de un conflicto laboral puntual, sino de una problemática estructural que “requiere una respuesta institucional clara y decidido”. Los representantes de los trabajadores insisten en que están dispuestos a dialogar con la empresa y buscar soluciones, pero al mismo tiempo advierten que continuarán utilizando todos los mecanismos legales y sindicales a su alcance para defender “la dignidad, la salud laboral y los derechos de la plantilla”.

